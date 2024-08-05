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奧運吸走眼球 大陸玄幻劇收視嚴重撲街

娛樂新聞組╱即時報導
殷桃、郭京飛主演的「小夫妻」。（取材自微博）
殷桃、郭京飛主演的「小夫妻」。（取材自微博）

奧運的熱潮無人能擋。暑假是追劇的高峰期，幾部電視劇也在此時上檔，但剛好碰上奧運，幾部作品整體播放成績都不好。其中，撲街最明顯的，無疑是殷桃、郭京飛主演的「小夫妻」，和景甜、張凌赫主演的「四海重明」，播出效果都沒有達到預期。

巴黎奧運7月26日開幕後，多部眾陸劇也陸續開播，包括7月29日上線的「冰雪謠」、7月31日上線的「小夫妻」、「四海重明」、「拂玉鞍」等；截至目前為止，在奧運期間上線的這些電視劇作品，播放成績都非常尷尬。

據網易娛樂報導，燈塔專業版的數據顯示，「小夫妻」7月31日上線，截至目前，集均播放數字只有336.7萬。同日上線的「四海重明」，集均播放數字只有282.2萬。這兩部電視劇，有知名演員主演，集均再差，也不能低於1000萬。

此外，由高偉光、歐陽娜娜主演的「冰雪謠」，截至目前的集均是684.7萬。 7月31日上線的「拂玉鞍」，播出效果也不好，集均只有192.3萬。

景甜張凌赫主演的「四海重明」。（取材自微博）
景甜張凌赫主演的「四海重明」。（取材自微博）

報導指出，像「四海重明」這樣的奇幻劇，集均不足300萬，在一般情況之下，有大明星們主演的玄幻劇，都有一個兩千萬前後的集均底盤。之前楊冪的「狐妖小紅娘」集均1961.5萬，就被不少網友群嘲為撲街，「四海重明」則算是嚴重撲街。

報導稱，奧運正式開始之後，電視劇的單日整體播放數字，下滑到了2.79億，與近期的單日高峰數字相比，電視劇的單日整體播放量，已經下滑了超過1億。奧運粗估虹吸走了電視劇的1億的播放數字，而奧運越接近尾聲，去看奧運的人越多，數字恐會繼續擴大。

微博上有人發帖，指最近上映的電影票房不行，電視劇播放量不行，綜藝收視率不行，娛樂圈的關注度整體下滑，大盤全被奧運會吸走了，有人回應「明星如何能跟這些真正為國爭光的戰士相提並論」、「跟頂級運動員比起來，戲子真不夠看的」、「本身娛樂圈大部分熱搜都是買的，奧運的熱度是實打實的」

「拂玉鞍」，播出效果也不好，集均只有192.3萬。（取材自微博）
「拂玉鞍」，播出效果也不好，集均只有192.3萬。（取材自微博）

巴黎奧運 景甜 楊冪

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