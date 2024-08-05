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戲說從頭／歐陽娜娜「冰雪謠」收視慘 網評女主勸退

娛樂新聞組／綜合報導
歐陽娜娜（左）搭檔高偉光主演的奇幻愛情劇「冰雪謠」，收視慘跌。（取材自微博）
歐陽娜娜（左）搭檔高偉光主演的奇幻愛情劇「冰雪謠」，收視慘跌。（取材自微博）

台灣女星歐陽娜娜主演的奇幻陸劇「冰雪謠」，於7月底開播碰上奧運賽事轉播，被形容拿來墊檔，網播收視慘跌，網評「女主角勸退」。

綜合媒體報導，「冰雪謠」改編自小說「如月」，講述了在亂世紛爭中，紳士名流沈之衡（高偉光飾）因拒絕籠絡而遭到追殺，幸運的是他在雪夜中被盲女米嵐（歐陽娜娜飾）所救，兩人的命運從此交織。

「冰雪謠」於三年前拍攝，當時歐陽娜娜的熱度還挺高的，由於平台方一直找不到合適的檔期播放，幾年過去歐陽娜娜的人氣已不若以往，如今選在奧運期間默默上線，擺明墊檔之用。加上歐陽娜娜與「三生三世十里桃花」男二高偉光搭檔演出，兩人年齡相差17歲，播出前已不被看好，及歐陽娜娜的演技依舊令人詬病，播出後收視遠不及「唐朝詭事錄之西行」、「少年白馬醉春風」。部分網友認為「感覺歐陽娜娜比較勸退路人」、「說實話女主有些勸退，每次看到歐陽娜娜演戲總是沒有代入感」、「女主（角）太勸退了，但凡換個女主就看了」。

「冰雪謠」開拍時頗受看好，導演李木戈曾執導「東宮」、「司藤」大獲好評，去年執導楊洋消防愛情劇「我的人間煙火」，除了影像唯美，尤其擅長奇幻劇情，加上吸血鬼題材在中國相當罕見，李木戈透過各種運鏡，想營造出極佳的氛圍，讓高偉光與歐陽娜娜對手戲增添不少CP感。然而等待三年後播出，碰上奧運轉播，雖然有劇粉給支持，但熱度仍大受影響，名導作品也跟著翻車。

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