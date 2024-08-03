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花7000人民幣法院追星吳亦凡？網戳破真相

娛樂新聞組╱即時報導
吳亦凡被控性侵案，去年就二審判決，維持原判徒刑13年。圖為吳主演影視作品劇照。(取材自微博)
吳亦凡被控性侵案，去年就二審判決，維持原判徒刑13年。圖為吳主演影視作品劇照。(取材自微博)

33歲的中國歌手吳亦凡2021年遭網紅都美竹指控性侵未成年者，他涉嫌強姦、聚眾淫亂罪，被判13年有期徒刑。近日大陸賣票黃牛界瘋傳吳亦凡「二審法院座位」售票，可付費買到旁聽座位看偶像，還有網友稱「我真想要」，不過有網友出聲打假「沒點常識判斷麽？二審去年都判完了還二審」。

網路流傳的黃牛票價截圖指吳亦凡二審開庭，地點在北京第三人民中級法院，「第一排連坐位置」有3個，每位7000人民幣（約966美元），另外隨機位置則1個4000人民幣（約552美元）。

黃牛宣稱可以買到吳亦凡二審開庭門票。(取材自微博)
黃牛宣稱可以買到吳亦凡二審開庭門票。(取材自微博)

網友引用截圖詢問「有人送我去嗎？這我是真想要」、「求打折票」、「這都有票務開始賣了」。然而網友出聲打假「沒點常識判斷麽？不能去搜下？二審去年都判完了還二審呢」，還有人出聲質疑發文賣票者「吳亦凡二審去年已經結束了，你在賣個啥」。

實際上吳亦凡二審早在去年11月判決出爐，維持一審原判13年並將在他服滿刑期後把加拿大籍的他驅逐出境。

吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂案一審被判13年有期徒刑附加驅逐出境，對此不服提出上訴。全案在2023年11月24日公布二審結果，北京市第三中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

吳亦凡已坐牢滿3年，近日吳亦凡媽媽似乎急需現金，網路傳她想將BRABUS G800，以600萬人民幣的價格賣出。由於吳亦凡3字在大陸已成禁用字，賣車仲介在介紹該輛車時，僅提「某凡的車」，說明欄部分也只寫「某凡的車，對，就是他。」

吳亦凡被控性侵案，去年就二審判決，維持原判徒刑13年。圖為吳主演影視作品劇照。(...
吳亦凡被控性侵案，去年就二審判決，維持原判徒刑13年。圖為吳主演影視作品劇照。(取材自微博)

吳亦凡 加拿大

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