我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大翻轉 防長奧斯丁取消911恐襲主謀的認罪協議

虧大了？近半醫保民眾曾收到出乎意料帳單 絕少提出質疑

陸女星為寶格麗拍宣傳照大輸神仙姐姐 被譏像網美

娛樂新聞組╱即時報導
趙露思拍攝寶格麗宣傳照，卻因為修圖修太大，遭網友酸認不出來。（取材自微博）
趙露思拍攝寶格麗宣傳照，卻因為修圖修太大，遭網友酸認不出來。（取材自微博）

中國新生代女星趙露思憑藉電視劇「傳說中的陳芊芊」打開知名度，近年主演的「且試天下」、「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」等劇更是讓她吸粉無數，而她每一套穿搭都大獲好評。近日她為義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）拍攝七夕限定珠寶美照，但她整體穿搭看起來廉價，被其他品牌公關吐槽：「這個構圖的審美，真的很替趙露思招黑。」

趙露思去年在「偷偷藏不住」劇中許多穿搭，都是來自自己的私服，因此品味大受好評，被稱為是「時尚教科書」，人氣直線狂飆。她在「許我耀眼」不僅自備服裝，就連她的臉部妝容也是親手打造，甚至被評選新加坡版「VOGUE」評選為7月全球最美妝容第2名。而她被選為的「最美妝容」，她在拍攝寶格麗七夕限定珠寶時也用此妝容，只是她的拍攝背景採用紫色銀光花瓣，整個人屈膝坐背景板中，畫面淪為笑柄。

其實，趙露思團隊的修圖技術，在過去就屢屢成為話題焦點。這次她在寶格麗的宣傳照中，臉部被修得過小，與脖子、身體不成比例，全網認不出來。

劉亦菲也為為寶格麗拍宣傳照。(取材自Instagram)
劉亦菲也為為寶格麗拍宣傳照。(取材自Instagram)

趙露思為了寶格麗拍攝宣傳照，還特別借Julien Fournié 2024春夏高定服裝，沒想到因為照片構圖被罵翻。網友熱議趙露思妝容外，也指「神仙姐姐」劉亦菲身為寶格麗全球品牌大使，她僅拍照臉部，著重在展示項鍊、耳環，看起來氣質滿分，而趙露思的照片，相較之下就像網紅照。趙露思工作室也遭網友留言狂罵，「不想再看到暗黑濾鏡顯妝髒的糊圖了」、「商務請確保出圖清晰清透有質感，沒審美就換人來幹」。

義大利 新加坡 劉亦菲

上一則

富商未婚夫日本躲債 吳佩慈「1打4」被網友誇讚

延伸閱讀

被網友虧變「呂圓」 60歲呂方：堅持減肥中

被網友虧變「呂圓」 60歲呂方：堅持減肥中
抗癌多年 「驚聲尖笑」女星46歲驚傳離世

抗癌多年 「驚聲尖笑」女星46歲驚傳離世
曾棄醫從影 「驚聲尖笑」女星抗癌多年離世

曾棄醫從影 「驚聲尖笑」女星抗癌多年離世

虞書欣上「中餐廳」沒用公筷… 遭公審「沒衛生」 還扯到這位女星

虞書欣上「中餐廳」沒用公筷… 遭公審「沒衛生」 還扯到這位女星

熱門新聞

艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
吳謹言私服穿搭品味，令粉絲也困惑。圖／摘自微博

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

2024-07-27 12:19
傳香港霍英東集團副總裁霍啟山(左，取材自大洋網)追求大陸跳水金牌陳若琳(右，取材自微博)

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

2024-07-30 20:45
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
劉昊然的演出獲得影帝周潤發的稱讚。(取材自微博)

周潤發看「解密」感動到哭 激讚「90後」的他演技太棒…

2024-07-28 08:00
子瑜是TWICE中第3位solo成員。圖／摘自YouTube

等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo

2024-08-01 15:44

超人氣

更多 >
劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻

劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻
俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人
夏天絕不要把這些日用品留在車內

夏天絕不要把這些日用品留在車內
無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房

無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金