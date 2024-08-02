劉昊然演技穩 陳道明：就是保險箱 恆溫、常態

劉昊然為戲剪成老態十足的稀疏髮型。(取材自微博)

大陸暑期檔電影市場新作不斷，讓觀眾看得目不暇給。其中一部由陳思誠導演的「解密」，熱度相當可觀。日前在北京首映會上，連影帝周潤發 看了都落淚，還對90後年輕演員劉昊然讚不絕口。近日，陳道明也點評了劉昊然的演技，字字珠璣引起網友關注。

「解密」是根據茅盾文學獎得主麥家的同名小說改編，講述數學天才容金珍（劉昊然飾演）被招募到神祕組織破解特務密碼，維護國家安全的故事。故事圍繞著容金珍的成長線展開，其中加入了夢境的設計，讓解密的過程更帶有神祕與奇幻的色彩。

劉昊然為了這部片不惜犧牲形象，剪成老態十足的稀疏髮型，完全拋棄偶像外貌。片中，他需要演出容金珍的各種狀態，包括對解密的執著、對數學的痴迷、在自我世界中的瘋狂等等，對劉昊然的演技是一個大考驗。

而劉昊然也沒讓人失望，連周潤發都直言他為了角色丟掉偶像包袱的魄力令人欣賞，希望有機會可以合作。