李若彤中東風格古裝上身 A4腰身超吸睛

李若彤拍攝古裝生圖流出，完美駕馭中東風格古裝造型。(取材自微博)

有「最美小龍女」之稱的香港 女星李若彤，是演藝圈的不老女神代表，從臉蛋到身材都維持超凍齡好狀態。近日她在拍攝現場被網民野生捕獲，李若彤一套中東風格古裝造型，纖瘦身型完美駕馭造型，香肩與手臂毫無贅肉，也可看見她A4腰身。

李若彤以模特兒出道，充滿靈氣的面容讓她很快打開知名度，1995年和古天樂合作演出高收視港劇「神鵰俠侶」。她演出被觀眾高度期待的小龍女一角，清麗如仙的扮相，有如從金庸大師的書中走出來的仙女姊姊。果然讓她人氣直衝，成為觀眾心中最美小龍女。

李若彤長期運動健身，有凍齡的外貌，更有著完美的馬甲線。兩年前，李若彤為了新節目，再度重現「小龍女」造型，一比一還原服裝。片中的李若彤一襲白衣仙氣十足，還曬出27年前的對比相，令網友驚嘆「一點都沒有變」，有網友還問，「說真的！姑姑，您吃的什麼牌子的防腐劑？怎麼都沒變呢」

李若彤至今單身未婚，提到自己不結婚，最主要的原因是沒有在對的時間遇到對的人。她表示，「為何一定要結婚？之所以不結婚，或許是因為沒在對的時間遇上對的人，但總比找錯了強。而幸福，也不在於是否一定要步入婚姻，而是在於你如何定義幸福這件事」。