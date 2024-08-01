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周潤發才讚劉昊然演技「求合作」 陳道明竟形容他是「保險箱」…

娛樂新聞組／即時報導
老戲骨陳道明點評劉昊然的演技。(取材自微博)
老戲骨陳道明點評劉昊然的演技。(取材自微博)

暑期檔電影市場新作不斷，讓觀眾看得目不暇給。其中一部由陳思誠導演的「解密」，點映與預售票房破7000萬，熱度相當可觀。日前在北京首映會上，連影帝周潤發看了都落淚，還對90後年輕演員劉昊然讚不絕口。近日，陳道明也點評了劉昊然的演技，字字珠璣引起網友關注。

「解密」是根據茅盾文學獎得主麥家的同名小說改編，講述數學天才容金珍（劉昊然飾演）被招募到神秘組織破解特務密碼，維護國家安全的故事。故事圍繞著容金珍的成長線展開，其中加入了夢境的設計，讓解密的過程更帶有神秘與奇幻的色彩。

劉昊然為了這部片不惜犧牲形象，剪成老態十足的稀疏髮型，完全拋棄偶像外貌。片中，他需要演出容金珍的各種狀態，包括對解密的執著、對數學的痴迷、在自我世界中的瘋狂等等，對劉昊然的演技是一個大考驗。

而劉昊然也沒讓人失望，連香港影帝周潤發都直言他為了角色丟掉偶像包袱的魄力令人欣賞，希望有機會可以合作。

近日，該片另一位主演陳道明則點評，「劉昊然就是保險箱」，覺得他「恆溫、常態，創作狀態非常穩定」。還說，劉昊然在所有合作過的年輕人裡，有著他獨特的特質。老戲骨陳道明字字珠璣，毫不掩飾對他的讚賞。

劉昊然為戲剪成老態十足的稀疏髮型。(取材自微博)
劉昊然為戲剪成老態十足的稀疏髮型。(取材自微博)

周潤發 保險 香港

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