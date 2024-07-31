湯唯關鍵字上熱搜 莫名被傳「去世」疑炒新戲

中國女星湯唯被謠傳已過世。（美聯社）

日前突然傳出「湯唯 去世」，從Google搜尋發現，「湯唯去世」占湯唯相關搜尋關鍵字第一位，「湯唯去世」近日搜索次數也突然暴增，更有人在社交網發文問：「湯唯過世了？」有網站指湯唯於本月25日去世，寫到似是而非。而湯唯近日新戲飾演一名已故考古學家，離世後透過人工智能 與女兒重逢，讓人質疑死訊是否為新戲炒作。

近期網上「湯唯去世」消息關鍵字頻被搜尋，甚至有網站更有人在社交網發文問：「湯唯過世了？」並指出去世日期為本月25日，突如其來的消息引發關注。不過早在去年，就有陸媒爆出湯唯退出娛樂圈消息，以「永別了，湯唯」聳動標題，讓網友們容易被誤導，而誤傳死訊流言。

湯唯近日推出新戲、在Netflix科幻電影「Wonderland」演已故考古學家，由湯唯的老公、「晚秋」導演金泰勇擔任編劇和執導，湯唯、孔劉、朴寶劍、裴秀智、鄭有美和崔宇植等明星主演，湯唯與孔劉飾演夫妻，朴寶劍與秀智飾演情侶。

據悉，湯唯近日在新戲劇作品「Wonderland」中飾演一位已故考古學家「白李」，為了向年幼的女兒隱瞞自己死亡而使用「Wonderland」服務，陪伴在女兒身邊，因此有網友質疑，死訊傳聞是否為了提高曝光度，藉此幫新戲宣傳。

湯唯與南韓 導演金泰勇2014結婚，這幾年婚變謠言頻傳，先被經紀公司跳出否認，而她本人也回應「完全不可能發生」。兩人日前迎來結婚10周年，湯唯也難得曬出一家三口出遊的背影照片寫道：「10年」。