「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭 新劇升格女一
「延禧攻略」製作人于正和女主角吳謹言再度合作復仇古裝劇「墨雨雲間」，討論熱度高，也順勢捧紅「肅國公」王星越等一票演員，其中，吳謹言身邊的丫鬟「桐兒」，靠著甜美外型和忠心護主的人設圈粉無數。據悉，飾演「桐兒」的新生代女星艾米將開拍新戲，首次升格當女一。
艾米飾演的「桐兒」甜美可愛、水靈動人，不少網友稱讚她的顏值遠勝過「主子」吳謹言。她一路陪著主子對抗仇人，出生入死，最後則為幫吳謹言擋刀身亡。這樣的劇情安排一度讓觀眾氣炸，紛紛質疑編劇「太狠心」，但也由此看出艾米的高人氣。
挾著「桐兒」的熱度，艾米近日低調開拍懸疑新劇「城牆之上」，該劇男主是「風吹半夏」中的「叔圈天菜」李光潔，女二則是「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲美豔老闆娘的朱珠。
據悉，43歲的李光潔比16歲的艾米足足大了27歲，少女對上大叔的組合讓不少粉絲相當期待。
「城牆之上」改編自徐翀的同名小說，講述上世紀90年代中後期，平海市國棉廠破產清算，工人安置費遲遲不發，廠長「肖更時」貪污傳言四起，工人「焦同生」一直在收集「肖更時」貪污的證據，卻在一個雨夜溺水身亡。此案警察「羅世襄」迅速展開調查，而「焦同生」的女兒「林雙笙」也開始默默地查線索。
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