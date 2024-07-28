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陳曉東喬裝舞者「偷襲」羅志祥 1秒就破功

記者梅衍儂／綜合報導
陳曉東（右）探班羅志祥。（圖／和協整合行銷提供）
陳曉東（右）探班羅志祥。（圖／和協整合行銷提供）

陳曉東相隔6年來台開唱，最近在台灣宣傳的他趁空探班好友羅志祥，穿著一身黑戴著口罩假扮舞者，密謀跟羅志祥尬舞，機警的羅志祥一秒察覺不對勁，陳曉東失敗收場。

陳曉東和羅志祥23年前拍攝朱延平電影「蘋果咬一口」結識，兩人一見如故，至今保持聯絡，羅志祥透露：「東哥是一個很照顧朋友的人，我記得當時在香港拍戲時，他常邀請我們去他家玩，是一位很溫暖的哥哥！」而陳曉東則稱讚羅志祥是一位工作認真的藝人，「因為我們都算是直爽的個性，很合得來，私下聊天常聊到各自領域碰到的難關，都會彼此安慰相互鼓勵」。

2人年輕時還有撞臉困擾，朱延平也曾誤認，羅志祥說：「 當時在拍片時，朱導就把我跟東哥認錯，我記得當時他拍著我的背說 『小東，等等要拍的戲是你要跟女主角準備開車去…』 話還沒講完我就回頭說『導演你認錯人了』，結果朱導當時還生氣地對我說『你幹嘛不早點回頭』，哈哈。」

陳曉東有一次在機場被路人錯認成是羅志祥，還被要簽名，陳曉東笑說：「我當時還故意問對方『知道我是誰嗎』得到的答案仍是『你是羅志祥』，結果我後來就搞笑地簽上了『成龍』的名字。」

羅志祥

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