「甄嬛傳」皇后戲中鬥心機 怨戲外被「鬥倒」

港星蔡少芬拍過「後宮甄嬛傳」皇后一角，與主角甄嬛鬥心機。近日蔡少芬在綜藝「煥新環遊傳」透露，她在片場上被其他人「鬥倒」。

蔡少芬上綜藝節目時說，有次拍戲因為遲遲未輪到她，她便請同拍一場戲的演員幫忙，表示自己想到餐廳坐一下，如果要拍片了，請對方打電話通知她。結果她妝髮都齊備，坐在那邊等好久，以為一直沒輪到她，閒極無聊又回到片場，就看到工作人員站在門口等她，導演生氣對她說「全世界在等妳」，蔡少芬很吃驚就問說：「為什麼再等我？我不是說我在餐廳嗎？」她又看向當初囑託的演員，該演員推著她說：「別說了，快點了，進去拍戲了」。

事後蔡少芬問對方怎麼沒通知她，讓導演及工作人員苦等？她很難過，不想要擔誤大家時間，更自責「早知道就不要去餐廳了」，其實蔡少芬的戲已經拍得差不多，只差這場戲就收工了，後來她跟副導演問說：「你不知道我在上面等嗎？」副導演表示「沒人告訴我們」，她強調自己有跟某演員說過了，追問：「他沒說嗎？」副導演說「沒人知道妳去哪，我們問了，他也沒說」。

由於被小人「鬥倒」，讓蔡少芬此後對這位演員都多加留心。