我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

李現拒演高中生獲讚人間清醒 網聯想不清醒的他們

娛樂新聞組／綜合報導
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

因電視劇「親愛的，熱愛的」、「去有風的地方」吸粉無數的大陸男神李現，今年4月間演出「春色寄情人」，再火了一把。近日，李現在接受雜誌採訪時談到年齡增長會涉及對角色的塑造，還說自己拒絕在「春色寄情人」中扮嫩演高中生。

李現、周雨彤主演的「春色寄情人」描述遺體整容師與殘疾女的愛情故事，劇情有帶到兩人的高中時期。當時，導演和製片人提出，希望高中時期由李現、周雨彤自己來演，但遭到李現拒絕。他說，自己心裡明白現在的身心和外型狀態，已不允許再去演一個高中生了。

最後，少年時期的他們由新生代演員馬伯全、都蘭飾演。

李現坦言，「30歲後，感覺時間是流動的，身體的狀態跟運動技能大不如從前了。這不只是演員，而是所有人都必須接受的事實，就是不得不接受身體機能的不可逆。」

李現的坦然獲得不少網友大讚「人間清醒」、「尊重觀眾和角色」、「真誠好演員」，但也有不少網友想起很多演員其實並不清醒，包括楊紫、黃曉明、喬衫等都曾「逆齡」演過學生，卻引來不少批評。

在電視劇「乘風踏浪」中，39歲喬衫飾演的彭錦西是一名20歲的高中生，由於年齡差距太大，再加上臉部皺紋稍顯老態，與高中生青澀模樣大相逕庭，因此遭受網友非議。

無獨有偶，楊紫和小8歲男星范丞丞搭檔演出的青春偶像劇「要久久愛」，也被網友吐槽31歲的她穿上高中校服相當「違和」，尤其僵硬的臉部一點都不青春洋溢。

近日播出的連續劇「赤熱」中，46歲的黃曉明扮起了大學生，也被指面容滄桑、皮膚鬆弛，無論怎麼看都和學生沾不上邊。

馬伯全(左)、都蘭演出李現、周雨彤的高中時期。(取材自微博)
馬伯全(左)、都蘭演出李現、周雨彤的高中時期。(取材自微博)

黃曉明

上一則

許凱再演霸總 沒刻意裝高冷 自認不如韓廷優秀

下一則

「不良示範」… 躺防波堤恐違法 少女時代成員俞利刪照了

延伸閱讀

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
演大學生令人尷尬… 新劇收視倒數 黃曉明從影帝淪綜藝咖?

演大學生令人尷尬… 新劇收視倒數 黃曉明從影帝淪綜藝咖?
新劇「赤熱」收視倒數 黃曉明從影帝淪為綜藝咖？

新劇「赤熱」收視倒數 黃曉明從影帝淪為綜藝咖？
楊紫 「長相思2」收視翻車? 網嘲「五角戀」看得好膩

楊紫 「長相思2」收視翻車? 網嘲「五角戀」看得好膩

熱門新聞

趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31
陳妍希(右)與老公陳曉上月傳出婚變。(取材自臉書)

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

2024-07-19 20:00
「婉寧長公主」原先設定由何瑞賢演出。(取材自微博)

「墨雨」長公主本不是李夢？ 于正親吐是為「譚松韵閨密」量身打造…

2024-07-18 07:00
身材火辣的童飛有著「最美晶女郎」封號。(取材自微博)

又見爛片？ 郭品超搭過氣「晶女郎」翻拍「狄仁傑」 首日票房82萬

2024-07-18 21:32
「金豬玉葉」日前正式完結，目前總播放量已突破3億。(取材自微博)

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

2024-07-18 08:00

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂