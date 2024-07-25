田曦薇低胸喜服不夠看？ 對戲男星秒入睡她呆：不會吧

田曦薇主演「花轎喜事」上演上錯花轎意外覓得良緣故事。(八大電視提供)

中國女星田曦薇臉蛋甜美、玲瓏有緻的S型火辣曲線，擁有「初戀女神」封號，即使拍古裝劇，穿上一襲低胸喜服也能展現爆乳姣好體態，令粉絲為之瘋狂，但這般魔鬼身材在新婚夜卻派不上用場，男主角敖瑞鵬一躺床竟一秒就入睡。

田曦薇、敖瑞鵬主演，古裝劇「花轎喜事」改編自知名作家席絹小說「上錯花轎嫁對郎」、「請你將就一下」，劇中2人展開陰錯陽差的愛戀，拍攝一場洞房花燭夜時，田曦薇坐在床邊等著敖瑞鵬接續台詞對話，時間過了3秒，床上的敖瑞鵬毫無動靜，田曦薇輕喊：「你不會睡著了吧！」對方才驚醒過來，敖瑞鵬一臉尷尬，頻頻向所有人道歉，一段秒睡插曲，令全劇組笑翻。

敖瑞鵬談到初次合作的田曦薇，長得漂亮可愛、性格直爽，加上兩人是同鄉，會用家鄉話溝通，更拉近距離。因此要他選擇故事裡安排的富家千金，還是武師的女兒為妻？敖瑞鵬笑說，他與田曦薇打打鬧鬧，生活多了樂趣，會選擇這段意外良緣。