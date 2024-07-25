王鷗自爆喝過期椰水臉紅像醉了 網友喊：很危險

王鷗自爆喝了過期的椰子汁。(取材自微博)

憑藉陸劇「瑯琊榜」、「偽裝者」等電視劇打開知名度的大陸女演員王鷗，近日發影片說自己喝了一整顆放過期的椰子水，結果臉上耳朵都紅紅地像喝酒了一樣，上網一查才知道椰子久了，會產生細菌轉化成乙醇。

新快報報導，王鷗發文說：「喝完椰子之後，發現我的臉好紅好紅，跟喝醉酒一樣，我的耳朵全都是紅的，巨燙無比」。

在影片評論區，不少網友紛紛留言提醒，放久的椰子可能會有毒，「椰子壞了還會有毒！很危險！姐以後真的注意點」、「還有紫色的椰子千萬不能碰！ ！寶寶們都要注意安全」、「喝過期椰子可能導致胃腸道不適，如惡心、嘔吐、腹痛和腹瀉」、「我之前吃椰子進過醫院，又拉又吐，後來醫生說還好不是中毒，中毒救都救不回來，我真的嚇死了，以後看到這東西都有陰影了」、「芒果我也吃醉過，好新鮮的芒果結果沒吃一口都像喝了大口白酒，最後就上頭了，我以為是新品種，結果朋友說壞了」。

據了解，王鷗去年長達近一年沒有進組，因此被爆出未婚懷孕。當時有八卦媒體爆料稱，王鷗已在醫院待產，她的媽媽也從老家過來看護，一時間引發網友熱烈討論。今年3月間，她才終於在機場露面了，從網上流出的照片可以看出，王鷗當時看起來滿臉疲憊、眼神無力。