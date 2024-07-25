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劉德華廣州開唱又傳意外 升降故障險摔落舞台

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華穿著白色長褂，帥氣難擋。(取材自微博)
劉德華穿著白色長褂，帥氣難擋。(取材自微博)

香港天王劉德華這段時間忙著「今天…is the Day」巡迴演唱會，他不久前在上海場才因「滑跪」差點跌落四公尺高舞台，嚇壞一票人。沒想到時隔沒多久，劉德華廣州開唱時，又發生舞台升降板故障意外，讓歌迷擔心直呼，「別搞什麼升降舞台了」。

從網上瘋傳的畫面可見，當時劉德華穿著白色長褂，器宇軒昂地站在升降舞台上。當他退後一步想擺出帥氣Pose時，升降板卻突然搖晃不定。幸好他反應快，向前走一步穩定身體，之後緩緩步下升降板舞台。

接著，當劉德華回頭看向舞台，沒想到升降板歸位時，疑似對合位置出現問題，下降後竟壓碎了舞台一角的升降板。現場發出巨大碎裂聲，引得觀眾驚呼連連。

劉德華當下十分鎮定，將被壓碎的一塊舞台碎片丟到台下，隨即溫柔地安撫粉絲，「等一下，小心了呀，因為剛剛出現了一點點…不緊張啊，我們給他一分鐘檢查一下是什麼事，可以嗎？」劉德華臨危不亂的反應和暖心舉動，獲得不少網友激讚。

相關畫面在網上瘋傳後，有網友甚至將近期多起演出意外狀況剪輯成短片，粉絲看了紛紛表示，「什麼破舞台」、「別搞什麼升降舞台，讓人擔心」、「別整這些花俏的東西了，真給摔了，賠不起，粉絲也不幹」。

也有網友相當佩服劉德華的臨場反應，大讚「華仔好淡定」、「舞台表現力就是不一樣，即使出現意外也能迅速調整」。

劉德華開唱，竟發生舞台升降板故障意外。(視頻截圖)
劉德華開唱，竟發生舞台升降板故障意外。(視頻截圖)

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