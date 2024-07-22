戲說從頭／「唐朝詭事錄」續集 如懸疑版「西遊記」

楊旭文(左)、楊志剛在「唐朝詭事錄之西行」中繼續辦案。(取材自微博)

備受好評的劇集「唐朝詭事錄」在時隔兩年後，迎來續集「唐朝詭事錄之西行」開播，卡司不但延續了第一季的原班人馬，還有之前就被粉絲期待的演員車保羅加盟助陣，讓觀眾讚「劇組真是『聽勸』，一定大賣」、「這麼『聽勸』的劇組真的是不多見了」。

綜合媒體報導，「唐朝詭事錄之西行」是以核心案件和單元案件交疊的古裝志怪單元探案劇，由楊旭文、楊志剛、郜思雯、岳麗娜等主演，改編自作家魏風華同名原著，講述了在繁華的大唐盛世之下發生的一系列奇聞異事。在第一季中，由岳麗娜所飾演的「公主」是主線劇情的關鍵人物，並留下公主和由楊旭文飾演的「盧凌風」之間的關係伏筆，這一劇情是否會在第二季中得到解答，讓觀眾期待。

「唐朝詭事錄之西行」由八個單元故事組成，從長安「魔王殺人案」講起，主角被貶、一路西行探破懸案。編劇魏風華曾說，該劇的本質就是「一部西部傳奇，是懸疑版的西遊記」。

其中，陳創飾演的費雞師的此次回歸是不少觀眾期待的焦點，本名費英俊，因酷愛吃雞，被人稱作「費雞師」。作為劇中的搞笑擔當，外表雖然不修邊幅、吊兒郎當，但是卻醫術高超，陳創把雞賊膽小又好酒如命的邋遢醫師，演繹得自然不做作，已趨化境。

第一季「唐朝詭事錄」2022年播出後，好評如潮，在愛奇藝站內得分9分、貓眼綜合評分8.4分、豆瓣評分7.9，成為當年度黑馬之一。

第二季不僅延續了原班人馬，該劇出品人的岳麗娜更是非常「聽勸」，在網友的呼聲中邀請車保羅加入，而老友于毅等也都加盟，讓「唐朝詭事錄之西行」的出演陣容非常強大，有網友稱讚「劇組真是聽勸，一定大賣」、「這麼聽勸的劇組真的是不多見了」。