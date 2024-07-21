鄭佩佩被閨密搶男友 分手岳華遠嫁美國 她還吃醋拿刀插床

鄭佩佩（右二）與岳華（左）曾有過一段情。（本報資料照片）

「一代俠女」鄭佩佩日前病逝於舊金山，享壽78歲，網友回顧其生前經典作品，熱議她與合拍「大醉俠」男主角岳華的戀情，當初才女亦舒介入，鄭佩佩因「閨密變小三」而與岳華分手。

噓！星聞報導，鄭佩佩離世引發華影視圈懷念一代俠女，關於鄭佩佩的關鍵字頻登中國微博熱搜榜，其中則有「鄭佩佩寫給岳華的信」，討論起當初鄭佩佩遭閨密奪走男友後遠嫁美國，事後從美國寄信給岳華問候生活現況，但信件被亦舒拿到手，還全文登報。

據港媒報導，寫出「我的前半生」、「玫瑰的故事」等作品的才女作家亦舒（原名倪亦舒，為作家倪匡之妹）在當娛樂記者時介入鄭佩佩與岳華之間，鄭佩佩選擇退出，兩人5年戀情分手收場，鄭佩佩後來嫁給富商原文通，並移居美國，後來鄭佩佩從美國寄信給岳華，內容談及生活，但當時與岳華交往中的亦舒發現後大怒，不僅剪毀岳華衣物，甚至把刀插在岳華床上，還將信件透過報章雜誌公開於大眾，導致鄭佩佩因此婚姻亮紅燈。而岳華最終難忍亦舒行為，選擇分手，之後與邵氏女星恬妮結婚。

這段影星情事如今因鄭佩佩離世才引起網友討論，還有網友想起劉亦菲最近才演出改編自亦舒小說的「玫瑰的故事」，又與鄭佩佩合作過，感嘆「娛樂真是個圈」，還有網友於亦舒微博留言「搶了鄭佩佩男人，讓劉亦菲來演這不讓鄭佩佩看到後氣死，姥姥靈兒沒鬧翻嗎」，而有網友更指三人情事根本就是亦舒小說「我的前半生」的原型。