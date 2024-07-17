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裝深情vs.別守寡 張國榮摯愛唐鶴德傳擁新歡育2子引論戰

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裝深情vs.別守寡 張國榮摯愛唐鶴德傳擁新歡育2子引論戰

世界新聞網／輯
張國榮（左）生前與唐鶴德的恩愛照片。(取材自Instagram)
張國榮（左）生前與唐鶴德的恩愛照片。(取材自Instagram)

港星「哥哥」張國榮離世至今21年，生前伴侶唐鶴德每年都定時發文懷念故人，然而最近唐鶴德被傳已與新歡育有2子，引起中國網友熱議。

微博瘋指唐鶴德早有一位小他30歲的新男友，兩人住在張國榮生前的房子，並透過代理孕母還有兩個兒子。粉絲發現，唐鶴德與史姓男友2018年就疑似在一起了，至今有6年；史男曾在社交平台上發過一張抱著嬰兒的照片，還配文「父愛」。

部分網友批評唐鶴德年年發文是在裝深情人設，指責他用著「哥哥」的遺產，卻早有新歡；但也有人覺得沒必要道德綁架要求人「守活寡」，直言：「我想張國榮也一定希望自己愛的人幸福」。

對於唐鶴德疑似擁新歡網上看法各異，不過有人於社群標記譴責他，批評聲浪似已讓唐鶴德感到困擾，目前他的Intagram已設為「不公開」。

張國榮1956年在香港出生，靠著「風繼續吹」在歌壇打響知名度後，推出的音樂作品也席捲整個華人音樂圈，不只歌壇成就斐然，張國榮也曾以「阿飛正傳」拿下香港金像獎影帝，多部電影也獲得海內、外影展肯定，他也是首名擔任柏林影展評審的亞洲男演員。

不過張國榮2003年從香港文華東方酒店一躍而下，震驚華人圈，享年46歲。

唐鶴德被傳已與新歡育有2子，引起中國網友熱議。（取材自微博）
唐鶴德被傳已與新歡育有2子，引起中國網友熱議。（取材自微博）

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