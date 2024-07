陳奕迅(右)現身林家謙的限時動態。(取材自微博)

歌手陳奕迅(Eason)6月初打網球中暑休克,昏倒撞地導致腮骨(下顎骨)骨裂、下巴皮膚破裂傷口深可見骨,緊急動刀縫了30幾針,而重慶站的六場演唱會也緊急延期。事隔一個多月,陳奕迅也首度亮相,引發外界熱議。

陳奕迅近日驚喜出現在香港 歌手林家謙的Instagram中,林家謙開心曝光兩人合照,並寫下:「long time no see x2 thanks for coming(好久不見,謝謝你來)」。照片中,陳奕迅下巴微微上揚做出俏皮表情,外表上幾乎看不到傷勢,整體氣色也相當不錯。

陳奕迅日前因受傷取消了近兩周大陸重慶六場演唱會,當時公司聲明提到Eason的恢復進度良好,「經過醫生團隊的檢查及評估後,建議Eason在腮骨癒合期間接受物理治療,以讓腮骨附近肌肉及口部張合活動恢復至正常,康復期需要六個星期」。