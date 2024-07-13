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謝霆鋒不滿粉絲罵王菲 有人誇Man有人酸

娛樂新聞組╱綜合報導
王菲在網路上被罵。(取材自微博)
王菲在網路上被罵。(取材自微博)

香港男星謝霆鋒已脫粉的粉絲日前爆料稱，謝霆鋒先前因為天后王菲在網路上被罵，謝霆鋒曾親自打電話警告粉絲團的負責人，揚言如果有粉絲繼續罵，就跟粉絲團一刀兩斷，引起熱議，有人誇「好Man」，也有人罵。

綜合媒體報導，有網民在微博爆料，謝霆鋒一些新粉絲在粉絲團平台發言批評王菲，為此他打電話給2003年就成立的粉絲團負責人，警告他們不要再說女友壞話，不然就跟粉絲團一刀兩斷。隨後，疑似該粉絲團發出通知，要團員不要參與任何和王菲有關的話題。

可能因為謝霆鋒這樣的做法讓部分粉絲心寒，覺得大家都很理性，不會在網路上亂罵人，遭到誤解；但也有網友留言澄清，這件事是發生在2023年，當時謝霆鋒因為動作電影「怒火」翻紅，不少新的年輕粉絲在網路上亂說話。

消息傳出後引起網友評論，有人大讚謝霆鋒保護另一半好Man，「鋒菲嗑死我了」、「更愛鋒哥！真男人」；但也有人批評「還得誇他唄？誰罵的找誰去，拿粉絲團長撒什麼氣呢」、「做他粉絲也挺慘的」。

謝霆鋒和大11歲的王菲情纏24年，兩人在2000年曾高調認愛，之後分手各組家庭，各自離婚後，又在2014年上演世紀大復合，雖然曾多次傳出分手，但兩人似乎感情未變，更不時低調放閃。

疑似謝霆鋒粉絲團發公告通知成員。（取材自微博）
疑似謝霆鋒粉絲團發公告通知成員。（取材自微博）
王菲(右)、謝霆鋒常低調放閃。(取材自微博)
王菲(右)、謝霆鋒常低調放閃。(取材自微博)
謝霆鋒不滿王菲在網路上被罵。(取材自微博)
謝霆鋒不滿王菲在網路上被罵。(取材自微博)

謝霆鋒 王菲 香港

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