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陶喆開唱撞生日 老婆、兒子驚喜現身送大禮

記者梅衍儂／即時報導
陶喆秀出老婆送的麥克風。(偉大文化提供)
陶喆秀出老婆送的麥克風。(偉大文化提供)

陶喆日前到南京開唱，11日彩排當天正好是他陶喆生日，演唱會團隊早已默默籌備這個驚喜慶生計畫，老婆Penny與兒子Bon Bon愛相隨，母子倆驚喜現身台上，推出生日蛋糕並送上禮物作為祝福，禮物是精心挑選的一支麥克風，特別的是以藍色與橘色作為設計搭配，相當吸睛，陶喆開箱後看到禮物直呼超喜歡，立即在首日演出就拿來作為演出使用。

當他彩排唱到「就是愛你」時忽然發現異狀，舞台上LED螢幕播出驚喜影片，原來是工作人員為他接力演唱「就是愛你」限定生日版，他又感動又覺好笑，影片播完現場還噴射了紙花彩帶，陶喆笑說：「第一次看到LED運用那麼完整，紙花這預算要確認一下，省錢要用在刀口上。」接著感性說：「謝謝所有團隊，跟你們一起過生日，很有意義，永遠不會忘記這3天，希望Soul Power可以散發更多正能量給大家！」

演唱會上他大方高舉麥克風，放閃：「這個是老婆送我的生日禮物！」顏色由藍、橘色拼成，靈感取自第一張專輯「藍專」、經典歌「黑色柳丁」的橘色，他表示：「代表有時候有點blue，有時候非常陽光。」他也向粉絲說：「你們非常幸運，我也很幸福。」老婆Penny與兒子Bon Bon也坐在在台下支持。

陶喆彩排當天剛好是生日。(偉大文化提供)
陶喆彩排當天剛好是生日。(偉大文化提供)
陶喆（右）和老婆、小孩一起歡慶生日。(偉大文化提供)
陶喆（右）和老婆、小孩一起歡慶生日。(偉大文化提供)

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