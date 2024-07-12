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陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

娛樂新聞組╱即時報導
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

「豆瓣論壇」近日舉行大陸戲劇小生演技票選，網友依對該小生的演技勾選「好」、「及格」、「差」，依好評率排名。結果揭曉，由朱一龍、張若昀、胡歌拿下前三名；網友公認演技最差的，從倒數第3名分別是陳飛宇、張凌赫及龔俊。

綜合媒體報導，拿下冠軍寶座的朱一龍，2018年憑藉著戲劇「許你浮生若夢」、「知否知否應是綠肥紅瘦」、「鎮魂」獲得高人氣，2022年主演電影「人生大事」，獲得第35屆中國電影金雞獎最佳男主角。上半年演出「慶餘年第二季」演技再獲好評的張若昀，以25.56％好評率，拿下亞軍；而剛以「繁花」寶總一角奪下上海白玉蘭獎影帝的胡歌拿下季軍，第4名則是最近在楊紫主演「長相思第二季」飾演相柳一角的檀健次，第５名則是以「琉璃」、「沉香如屑」及「蓮花樓」走紅的成毅。

龔俊(自左起)、張凌赫、陳飛宇的演技被網友評價為倒數後三名。(取材自微博、iQI...
龔俊(自左起)、張凌赫、陳飛宇的演技被網友評價為倒數後三名。(取材自微博、iQIYI國際站提供)

在網友投票中，被認為演技最爛的龔俊，在1509名投票網友中，只有18人覺得他演技好，好評率低至1.19％。龔俊３年前以「山河令」溫客行一角火速走紅，但當時演技評價就平平。但走紅後，他資源飛升，與迪麗熱巴及楊冪分別搭檔演出「安樂傳」及「狐妖小紅娘月紅篇」，全都仆街，他的演技也受批評，接演時裝劇原音演出，被嫌唸台詞像沒有感情的打字機，。

票選倒數第2名的張凌赫，雖被力捧，但「毁容式的演技」也被詬病。他在「寧安如夢」詮釋謝危，被認為演得好必爆，但他扮謝危算計時，明明腹黑是內在，他卻演在臉上，演成一臉猙獰像奸臣。

倒數第3名是陳飛宇，他是大導陳凱歌兒子，但演技沒獲肯定。倒數第4王鶴棣憑「蒼蘭訣」爆火，但被質疑角色東方青蒼與他個性相似，是本色演出，之後接演「遇龍」及「與愛為營」，則表現平平；倒數第5鄧為演戲資歷淺，演技在「長相思」同劇演員楊紫、檀健次對比下，演技評價就偏弱。

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