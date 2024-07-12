戲說從頭／馬伊琍三搭佟大為 「錯位」不當CP只鬥智

懸疑劇「錯位」是馬伊琍和佟大為第三度合作。(取材自微博)

演員馬伊琍 、佟大為、高至霆主演的懸疑電視劇「錯位」，日前開播。這是馬伊琍和佟大為時隔14年第三度合作，但這回三搭，兩人不再是婚戀CP，而是變成了對手。

鳳凰網報導，該劇講述了馬伊琍飾演的女警姜光明，發現佟大為飾演的作家顧己鳴新作和一樁「雨夜懸案」內容高度重合，隨後她帶領高至霆飾演的新人警察石落逐步發現案件相關人互相牽扯進「案中案」的故事。

「錯位」改編自日本 作家松本清張的小說「交錯的場景」，由韓三平監製、新人導演郭映嘉執導。

該片雖然講述的是一個案中案真相的追尋過程，但該劇透過與現實掛鉤的強共鳴議題與解剖人性的深層主題，將人性討論點、情感共鳴點融於案件破解之中，帶領著觀眾在「猜兇」的同時也對自己進行剖析，為觀眾帶來了更多元化的觀劇感受。

姜光明作為刑警，尋找證據的過程中不斷與顧己鳴、藍盈瑩飾演的蘇真真等人斡旋，在逐步接近真相的過程中，她也逐漸認識到自己與丈夫的情感問題，面家庭與工作的雙重考驗，姜光明如何走出困境也令人期待。