觀影說劇／「顏心記」修成正果 羅雲熙、宋軼喜迎三婚

「顏心記」羅雲熙(右)、宋軼喜迎三次大婚。（圖／iQIYI國際站提供）

由羅雲熙、宋軼主演的古裝愛情輕喜劇「顏心記」，迎來喜氣洋洋的完美收官，男女主角完成第三次大婚，讓觀眾紛紛留言：「又把人看得心軟軟的」、「能不能就這樣婚後日常給我拍一萬集」、「每個細節都戳中我的浪漫細胞」。

羅雲熙(左)臉盲痊癒，找回宋軼初見真顏狂放閃。（圖／iQIYI國際站）

在「顏心記」中，宋軼飾演的女主角顏南星因中毒，每逢滿月會變身，劇中因每次變身時間愈來愈不固定，甚至最後變身成一個老奶奶，且無法變回原樣，只好躲回老家，而臉盲症的江心白（羅雲熙 飾）痊癒，最終還是找回心愛之人，並對宋軼深情告白「我只想告訴你，不管你變成什麼樣子，我都會陪在你身邊，別再走了」，令人動容的一番話，讓網友都哭成淚海。

隨著劇情結尾，劇組曝光拍攝婚禮幕後花絮，羅雲熙和宋軼正在撒糖貼近臉時，突然羅雲熙的頭髮就跟宋軼的新娘髮飾卡在一起，成為真正的「結髮夫妻」，引現場笑翻。

另一對飾演羅雲熙妹妹的陳瑤和古子成在還沒開始演就害羞，拍吻戲時吻到兩人都笑得合不攏嘴，陳瑤還笑到蹲在地上，連導演都傻了，原來是因為吻到古子成的嘴邊都是口紅印，甜味都蔓延到鏡頭外。

而丞磊和黃日瑩這對也是相當可愛，丞磊有點小心笨拙的吻，讓導演都忍不住說「你們是幼稚園的接吻嗎？」兩人害羞的樣子就像真情侶。