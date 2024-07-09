Baby度假照七七登熱搜 挨轟占用公共資源

Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy自從去年10月爆出瘋馬秀事件後，遭到軟封殺，重創演藝事業。這期她短時間內頻頻試水溫企圖復出，卻惹來不少網友反感。近日，Baby和工作人員跑到雲南度假，被拍到現身當地有名的景點束河古鎮。

據悉，Baby這趟是私人行程，卻頻頻被網友偶遇，還有人拍了相關視頻，在7月7日當天成了熱搜。有網友質疑，「占用公共資源，應該把目光放在七七事變上」、「一直在試探復出」，還有人說，「不要再給Baby推熱搜了，不知道今天什麼日子嗎」、「根本無人在意沒人想看好嗎？」

奇怪的是，這組視頻和照片發生的時間點其實是幾天前，當時被公開後並未引起討論，反而是在「七七事變」這個特殊的日子上了熱搜。有網友質疑，「Baby的團隊應該不會傻到在這天買熱搜吧」。

Baby當天也跟著眾人一起轉發了央視博文，呼籲大家銘記歷史，吾輩自強，但她曾在敏感時期跑去日本 旅遊的舊事，卻再度被網友提起，引發不少抨擊。

Baby去年自傳出在巴黎觀看南韓 女團BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀後，遭到軟封殺，演藝事業幾乎全面停擺，直到不久前才開始解禁 跑時尚活動，但人氣大跌。近日，她被發現空降網紅辛巴直播間，以某品牌代言人身分帶貨，還遭網友吐槽，「是混不下去了嗎」。