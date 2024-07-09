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孫儷自稱天選打工人 網酸：天價打工人

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷自我調侃「天選打工人」，網友卻不以為然。(取材自微博)
孫儷自我調侃「天選打工人」，網友卻不以為然。(取材自微博)

「娘娘」又翻車了？以「後宮甄嬛傳」暴紅的女星孫儷，平日喜歡在社群平台上和粉絲分享生活點滴。日前，她發文分享演員在高溫下穿秋裝拍戲，所有人都汗流浹背，只有她臉上沒有一點汗，自我調侃「天選打工人」。此話引來網友不滿，吐槽她「收入上億（人民幣）這工我也願意打，不管多苦多累」。

入夏以來多地高溫不斷，很多人大喊受不了，明星也不例外。孫儷日前PO文表示，在現在這個高溫天裡，他們拍戲還穿著秋天的衣服，現場演員汗流得比眼淚流得還快，她看到對手演員，開機五秒就開始暴汗，但她卻沒有，不少人好奇問她：「你不熱嗎？怎麼臉上一點汗都沒有」。

孫儷回應，「只要一化妝，臉上毛孔就開始懂了要工作了，就算我渾身濕透，臉上是一滴汗都沒有的」，不過她平常不化妝做運動時，卻是連眼皮，眉毛都在出汗。所以身邊的人都一致認為她是「天選打工人」。

不少網友看到「天選打工人」這五個字氣炸了，紛紛吐槽，「看你這說的，誰不是大熱天在工作」、「這種職業算是打工嗎」、「是在賣慘嗎」、「你是天價打工人吧」。還有網友抓住孫儷的邏輯漏洞，指她拍戲上妝不出汗，素顏運動卻出汗，不就間接說明拍戲的工作強度低。

但也有不少人為孫儷緩頰，認為她無意賣慘，只是在分享片場工作情況，大家不必無限上綱。

此外，有網友重提孫儷在拍攝「那年花開月正圓」時，發文抱怨賓館附近施工聲音大，沒日沒夜地幹活，影響到了她休息。而實際情況是，當時進入正在趕工期，是因為接下來會進入凍期，怕影響市民出行交通，所以工人們輪班趕工，當地民眾非常體諒，反而是孫儷發文抱怨，一度引發爭議。

孫儷 高溫

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