韓雪早就結婚生女？ 老公大她18歲

韓雪被爆早已結婚生女。(取材自微博)

知名歌唱綜藝節目「乘風2024」（浪姐5）自開播後就話題不斷，「姐姐」成員之一的韓雪，日前在乘風席位搶先直播夜」中演唱「負重一萬斤長大」，遭網友狠批「油膩」、「難聽」。一直被以為是單身的韓雪，日前突然爆出已婚，還被網友偶遇夫婦二人與好友聚餐。

「乘風2024」日前公開幕後花絮，參賽人之一的周揚青正在跟其他姐姐聊天，韓雪說道，「我可能比妳們大一些，好多事該活明白的」，沒想到周揚青直接回嗆，「妳沒大多少喔，不要在這邊倚老賣老好不好」。韓雪結巴回應，「已經『不惑』了」。

41歲的韓雪一直都被外界認為是單身，但網上近日爆出她其實已經結婚，而且據說還有一個女兒。百萬博主「快樂追星兔八哥」還曬出她和丈夫與朋友聚餐的照片。

據傳，韓雪老公名叫萬山，大她18歲，曾是北京盈科科技有限公司的副總裁，後來又跟楊瀾夫婦合開了一家傳媒公司。韓雪曾在節目中聊另一半，「我覺得他得hold住你，不太能接受找一個涉世未深，自己都沒有經歷的。」

韓雪已婚消息傳出後，不少網友驚訝，「保密工作做得太好了」、「只知道有個將軍爺爺」、「這年齡結婚也正常」。

「紅三代」出生的韓雪有著「京城四美」封號，她的爺爺是解放軍的高級將領，外公是原北京軍區司令員，而父親則是北京某集團公司董事會主席，母親是一名軍醫。韓雪自出道以來就背負著「靠關係上位」、「技不如人」標籤。

韓雪曾在微博上曬出一張「爺爺的軍功章」的照片，沒想到招來網友強烈反響，一時間，關於韓雪的「背景說」再次甚囂塵上。