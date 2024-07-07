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于適患上「幻視症」 只有王影璐能救

娛樂新聞組／綜合報導
「歡迎來到我身邊」的劇情「腦洞很大」。（取材自微博）
「歡迎來到我身邊」的劇情「腦洞很大」。（取材自微博）

由于適、王影璐領銜主演的愛情喜劇電影「歡迎來到我身邊」日前上映。該片講述于適飾演的陳小舟失戀後意外患上「幻視症」，只要看到黃色物體，周邊的人就會變成「小黃鴨」，說著讓人聽不懂的「嘎嘎」語言，王影璐飾演的馮佳楠出現後，將陳小舟從「小黃鴨」的世界中解救，兩人開啟溫馨治癒之旅。

環球時報報導，在陳小舟的世界裡，馮佳楠是他的唯一「解藥」，也是他的命定之人。導演宋灝霖坦言，起初只是想講述一個愛情故事，隨著塑造一個「命定之人」的目標明確後，「橡皮小黃鴨」的概念才逐漸清晰。「在愛情裡，當命定之人出現時，其他人彷彿都不存在了，如何將這種愛情特性『外化』是一個難點。」導演宋灝霖與編劇繆倩經過多番討論及主創團隊多個版本的測試後，頗有奇幻色彩的「小豆眼小黃鴨」出現了。

談及影片特質，導演直言「腦洞很大」。于適解讀該片時，認為是用一種喜劇的方式傳遞對愛情的思考：「片中人物動機合理，並非強行抖包袱。陳小舟其實是一個非常『衰』的人，『幻視症』讓他不堪其擾，但這種病症卻給觀眾帶來歡樂，不刻意的搞笑更真實。」這番對角色的理解讓導演很驚喜。

據報導，宋灝霖第一次與于適見面，就發現他身上有著天然的鬆弛感和生命力。為了增進彼此的了解，宋灝霖特意安排了一場劇本殺，于適扮演一位60多歲的老人。這個看似輕鬆娛樂的遊戲環節，卻讓宋灝霖看到了于適身上即興喜劇的能力，就此決定放開手腳，給于適更大的表演空間。宋灝霖笑道：「在于適的帶動下，尤其是與鴨子互動後，整個劇組都有一種『癲』的氣質。」

報導稱，無論是「封神」中的姬發、「我的阿勒泰」中的巴太，還是「歡迎來到我身邊」中的陳小舟，在于適看來，對待角色真誠最重要。未來他想要挑戰更多有空間、有不可取代性的角色，「各種類型我都願意接受，比如演一個反派或者嘗試一些令人意想不到的角色，希望不斷打破限制，突破自我」。

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