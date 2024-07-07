我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙貝瑞吉竊車嚴重 CR-V遭鎖定 市警68分局發防盜鎖

黃金商場 即將入駐曼哈頓下城

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

娛樂新聞組／即時報導
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

趙今麥、張凌赫主演的古裝權謀愛情劇「度華年」，自播出以來熱度不斷攀升，兩人在劇中從怨偶變佳偶，超甜互動讓網友大讚「CP感十足」。搭著「度華年」的熱度，近日傳出兩人將二搭，合作現代劇「櫻桃琥珀」，讓不少粉絲開心極了。

「度華年」講述趙今麥飾演的長公主「李蓉」，與張凌赫飾演的駙馬「裴文宣」，在第一世誤會彼此，雙雙殞命，重生之後「裴文宣」火速向「李蓉」坦白心意，兩人聯手查案，揪出背後真凶，節奏明快的劇情和兩人超甜互動，獲得不少好評。

隨著「度華年」熱播，粉絲盼來趙今麥和張凌赫的二搭。據悉，兩人將在8月進組拍攝「櫻桃琥珀」。

「櫻桃琥珀」講述生活在小城群山的女孩「林其樂」，小名「櫻桃」，從小被愛包圍著長大，9歲那年，她遇到了人生中與眾不同的一人——省城來的轉學生「蔣嶠西」，「蔣嶠西」如山上雪、高冷蒼白，「林櫻桃」卻像一簇小小的火苗，執著地溫暖他，他們經歷了分離、重逢、不告而別、異鄉追尋，終於迎來幸福。

值得注意的是，該劇製作班底強大，不僅是正午陽光影業出品，導演還是曾導過「知否知否應是綠肥紅瘦」和「喬家的兒女」的張開宙，而編劇也是「知否」的編劇。消息傳出，讓不少網友相當看好，紛紛敲碗期待兩人能延續「度華年」的默契，並擦出更不一樣的火花。

趙今麥(右)、張凌赫在「度華年」中展現超強CP感。(取材自微博)
趙今麥(右)、張凌赫在「度華年」中展現超強CP感。(取材自微博)

上一則

亞歷鮑德溫2021年片場槍擊案 有罪與否即將揭曉

下一則

虞書欣扮唐朝美人「蹭臉」趙露思？ 「誰比較美」兩家粉絲炒翻

延伸閱讀

飾演美國歸台學者 Janet新劇一圓總統夢、爸爸返台親自教歷史

飾演美國歸台學者 Janet新劇一圓總統夢、爸爸返台親自教歷史
戲說從頭／篠原涼子新戲超犧牲 寒冬泡冷水…還得花粉症

戲說從頭／篠原涼子新戲超犧牲 寒冬泡冷水…還得花粉症
宋慧喬才是女神收割機 IG限動曬「國民初戀」互拍照

宋慧喬才是女神收割機 IG限動曬「國民初戀」互拍照
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

熱門新聞

龍點名謝霆鋒是接班人。（取材自微博）

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

2024-06-29 07:00
「墨雨雲間」暴紅後，關於吳謹言(右)和王星越的話題也隨之不斷。(取材自微博)

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

2024-07-01 07:00
周迅戴老花眼鏡，引起不少討論。(取材自微博)

周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」

2024-06-29 23:10
唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

2024-06-28 08:00
香港豔星顏仟汶近況曝光。圖／摘自微博

為籌父親醫藥費「拍50部三級片」女星崩潰：沒靈魂了

2024-06-08 17:14
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

2024-07-05 11:19

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
租屋不如買下當投資 愈來愈多家長購屋給大學子女居住

租屋不如買下當投資 愈來愈多家長購屋給大學子女居住
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電