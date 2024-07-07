「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

趙今麥、張凌赫主演的古裝權謀愛情劇「度華年」，自播出以來熱度不斷攀升，兩人在劇中從怨偶變佳偶，超甜互動讓網友大讚「CP感十足」。搭著「度華年」的熱度，近日傳出兩人將二搭，合作現代劇「櫻桃琥珀」，讓不少粉絲開心極了。

「度華年」講述趙今麥飾演的長公主「李蓉」，與張凌赫飾演的駙馬「裴文宣」，在第一世誤會彼此，雙雙殞命，重生之後「裴文宣」火速向「李蓉」坦白心意，兩人聯手查案，揪出背後真凶，節奏明快的劇情和兩人超甜互動，獲得不少好評。

隨著「度華年」熱播，粉絲盼來趙今麥和張凌赫的二搭。據悉，兩人將在8月進組拍攝「櫻桃琥珀」。

「櫻桃琥珀」講述生活在小城群山的女孩「林其樂」，小名「櫻桃」，從小被愛包圍著長大，9歲那年，她遇到了人生中與眾不同的一人——省城來的轉學生「蔣嶠西」，「蔣嶠西」如山上雪、高冷蒼白，「林櫻桃」卻像一簇小小的火苗，執著地溫暖他，他們經歷了分離、重逢、不告而別、異鄉追尋，終於迎來幸福。