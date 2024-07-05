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胡歌老婆正面照曝光 網民不酸了…風向大改

娛樂新聞組╱即時報導
劉松仁分享聚餐照片。(取材自微博)
劉松仁分享聚餐照片。(取材自微博)

大陸男星胡歌去年1月底突然宣布已婚，更已生下一個女兒，老婆也被起底，是小他11歲的助理經紀人黃曦寧，酸民猛攻擊女方長相。資深演員劉松仁日前曬聚餐照，曝光胡歌和妻子的正面同框照，網友風向大改，大多祝福胡歌。

綜合媒體報導，胡歌跟妻子一起到香港拜訪劉松仁，事後劉松仁在社交平台曬與好友聚會合照，配文「昨天見到偶像，與老朋友聚舊，真是一件很開心的事！」照片中胡歌和老婆穿黑色情侶裝，雙雙微笑面對鏡頭，看起來十分恩愛，兩人的正面高清照也罕見公開。

胡歌老婆黃曦寧正面高清照曝光。(取材自微博)
胡歌老婆黃曦寧正面高清照曝光。(取材自微博)

早前粉絲曾大酸胡歌妻子，但看了照片後，粉絲一改酸味，緩頰說：「和胡歌站一起的女生是他媳婦嗎，人家這不長得挺好看的，主要是很有氣質，內秀外慧的那種」、「看著面相挺好的」、「之前很多人一直詆毀胡歌老婆，來來來，那些人來幾張沒美顏的照片看一下」。

胡歌過去與薛佳凝、江疏影等女星傳過緋聞，據悉胡歌是因養貓與黃曦寧結緣，兩人在2022年9月21日領證結婚。網友獲知胡歌老婆真實身分，開玩笑稱，終於知道為何都沒人拍到。黃曦寧原本從化妝師、造型助理做起，才接觸演藝圈，原本是胡歌的「服裝協助」，後來成為執行經紀人，最終竟成為「胡嫂」。

劉松仁與胡歌合照。(取材自微博)
劉松仁與胡歌合照。(取材自微博)

胡歌當爸後多次分享爸爸經，除了透露將女兒取名「茉莉」，意指「莫離」，希望一家人永遠不分開。

胡歌 香港 緋聞

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