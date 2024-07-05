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「偽造身分參加高考」的他復出直播帶貨？ 網驚：這也可以…

娛樂新聞組／即時報導
仝卓2020年爆出「以偽造應屆生身分參加高考」事件。(取材自微博)
仝卓2020年爆出「以偽造應屆生身分參加高考」事件。(取材自微博)

大陸藝人仝卓於2020年自曝曾偽造應屆生身分參加高考，引起軒然大波，他不僅學位被取消、中斷演藝事業，連父親的飯碗也不保，一度成為熱議話題。近日，仝卓被發現在網上直播帶貨，據工作人員表示，他已直播一年半之久，有網友震驚表示「這也可以？」

仝卓因音樂綜藝節目「聲入人心」打開知名度，並參加了湖南衛視「神奇的漢子」、「中餐廳」、「歌手」等多個綜藝節目。  2020年8月，仝卓爆出「以偽造應屆生身分參加高考」事件，從此，仝卓的演藝生涯全面叫停，湖南衛視宣布結束與其合作關系，各檔綜藝、影視劇中有關他的鏡頭也都被刪除或換臉。

本應遭到全面封殺的他，竟被發現入駐社交媒體平台發布短視頻、進行直播帶貨，「變相複出」態勢明顯。

有網友發現，直播間的彈幕中，紛紛刷起「愛心、鼓掌、棒」的表情符號，以及「唱得真好」、「讚讚讚」等評論，各種禮物也不時點亮屏幕。4小時直播，累計共1.8萬人看過，熱度達8.3萬，而打賞超過7000元。

對此，不少網友對於仝卓直播帶貨表示奇怪，「他不是劣跡藝人嗎？」、「這是要復出了嗎？」、「怎麼還會有人看他直播」；但也一些網友為仝卓說話，「有必要一棍子打死趕盡殺絕嗎？」相關話題引起網友議論。

仝卓被發現在網上直播帶貨。(取材自微博)
仝卓被發現在網上直播帶貨。(取材自微博)

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