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戲說從頭／許凱首搭譚松韵 邊戀愛邊搞事業

娛樂新聞組／綜合報導
譚松韵（右）、許凱（左）的組合讓不少粉絲相當期待。（取材自微博）
譚松韵（右）、許凱（左）的組合讓不少粉絲相當期待。（取材自微博）

由譚松韵、許凱主演的電視劇「你比星光美麗」日前開播，收視率不俗。據悉，兩人在劇中有多場親密吻戲，譚松韵表示「沒數，反正挺多的」，許凱則笑說，「幾千次吧」。

「你比星光美麗」改編自玖月晞的小說「你如北京美麗」，首播劇情高潮迭起，男女主互動格外吸睛。劇情描述一場意外的蹭車事故，讓女主角紀星（譚松韵飾）邂逅了多年未見，剛剛歸國準備在AI醫療行業大展拳腳的男主角韓廷（許凱飾）。兩人重逢，命運開啟了新的交集。紀星在事業上卻遭遇了重重危機，被上司打壓、慘遭汙衊、被同事孤立，多重打擊之下，導致她辭職創業。

這部劇的亮點之一是角色的設定和演員的表現。譚松韵在劇中展現了多才多藝的演技。從甜美可愛到果斷堅定的創業者形象，透過自然而真實的表演讓紀星這個角色充滿了生命力和吸引力。不僅讓觀眾看到了一個現代女性的獨立和堅韌，也深入她內心的脆弱和成長。

許凱則扮演典型的霸道總裁形象，他的角色韓廷外表冷酷，內心卻充滿了對紀星的欣賞和關心。許凱透過精湛的演技，將韓廷的複雜性和矛盾心理展現得淋漓盡致。他與譚松韵之間的戲碼充滿火花，讓觀眾看到了兩個強大個性在情感和職場上的對抗。

劇情引發全網討論，網友被劇中真實職場情節、各個角色之間的互動所觸動，直呼「職場真實」、「女性角色互助太感人了」、「雙強CP看爽了」、「意想不到的浪漫開場」、「和初戀久別重逢」，更關注紀星與韓廷會如何一起「搞事業」，他們的感情又會如何進展。

據悉，許凱因在宮鬥劇「延禧攻略」中飾演「富察傅恆」的暖男角色而走紅，但之後表現平平，沒有引起太大的反響。他上一部與流量女王楊冪合作的姊弟戀劇「愛的二八定律」劇情老套，收視慘淡，許多粉絲希望他能憑藉「你比星光美麗」重返男神地位。

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