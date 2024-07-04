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吳謹言催吐減肥？ 網舉證：脖子凸起、大小臉

娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言近日靠著「墨雨雲間」中的復仇女一角再火了一把。(取材自微博)
吳謹言近日靠著「墨雨雲間」中的復仇女一角再火了一把。(取材自微博)

憑藉宮鬥劇「延禧攻略」暴紅的吳謹言，沉寂數年後，近日靠著「墨雨雲間」中的復仇女薛芳菲再火了一把。但有眼尖網友發現，她在劇中的特寫鏡頭出現「大小臉」，還有網友直指她脖子上的凸起物很像是「催吐包」，懷疑她為了維持體重不惜催吐，相關話題引起網友議論。

據悉，從小學芭蕾的吳謹言，相當注意體重，從10歲就會仔細計算飲食熱量，她還說過，人生最胖的體重是「48公斤」。不過，這樣的紙片美人卻未受到網友青睞，有人說她「頭大肩窄，看上去像個大頭娃娃」，更有人說她是「行走的骷髏」。

近日，有網友發現，吳謹言脖頸處的異常凸起物，疑似是頻繁催吐才會出現的「催吐包」(唾液腺腫大症狀)，此外，吳謹言沙啞的嗓音也被認為是催吐的副作用。

吳謹言脖子上的凸起物很像是「催吐包」。(取材自微博)
吳謹言脖子上的凸起物很像是「催吐包」。(取材自微博)

對此，不少粉絲十分擔憂，並翻出她早期的照片，表示「她彷彿從一顆飽滿的葡萄變成了乾癟的葡萄乾」。

有網友懷疑，吳謹言是被老闆于正「洗腦」了，任為女藝人就是要瘦才好看。據了解，于正曾公開嫌棄瘦到46公斤的趙晴看起來仍有點胖，一度引起「歹毒」議論。

其實，女星靠著催吐維持身材，在演藝圈中並不是秘密，女藝人喬欣就曾在綜藝節目上自然脫口玩笑話，「我們剛摳完吐，等一下再去摳一下」。

吳謹言的特寫鏡頭出現「大小臉」。(取材自微博)
吳謹言的特寫鏡頭出現「大小臉」。(取材自微博)

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