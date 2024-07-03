「4千年一遇美女」鞠婧禕為愛換臉 男星餓2天矇眼狂吸

「花間令」鞠婧禕(右)、劉學義蒙眼吻話題十足。(圖／愛爾達電視提供)

鞠婧禕、劉學義主演，懸疑劇「花間令」開播前預約量就突破300萬大關，開播後熱度持續飆升，短短一周即達到優酷熱度峰值10000，成為該平台2024年最快達到該紀錄的古裝劇，戲劇相關微博 超話閱讀量狂破16.1億次，被譽為「2024必看的懸疑黑馬劇」。

說起拍攝過程，鞠婧禕先是爆料劉學義為裸露戲挨餓，劉學義聞言則補充，由於要拍裸露上半身的戲，「從拍攝前一天中午就禁食、禁喝水，想讓身體更脫水一點，拍攝當天則運動健身，讓身材看來更精實」但因不知導演何時要拍，於是他一整天都是挨餓狀態，形容自己餓到最後「都不好了」，鞠婧禕也笑：「難怪男主角經常發瘋，原來是餓壞了。」