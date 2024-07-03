吳亦凡坐牢三年 母傳售名車換錢

吳亦凡媽傳出有意賣車。（取材自微博）

33歲的中國歌手吳亦凡 2021年因為涉嫌強姦、聚眾淫亂罪，被判13年有期徒刑，附加驅逐出境。雖然他人在獄中，但一舉一動仍受關注，近日傳出，吳亦凡的媽媽，有意將兒子的千萬名車BRABUS G80賣掉變現，開價600萬人民幣（約82.5萬美元）。

吳亦凡已坐牢滿三年，近日吳亦凡媽媽似乎急需現金，網友在小紅書 分享吳亦凡開過的車被變賣，由於他成為劣跡藝人後，關鍵字已被封鎖，疑似是車子仲介的網友介紹車子時，寫下：「某凡的車，准新巴博斯g800」、「某凡的車，對，就是他」，有人問：「這個車是凡媽在賣？」仲介回：「嗯吶」。另有粉絲懷疑說：「這台車？他的是橙色」，其他網友回：「橙色那個是溫哥華開的別人的車」。

吳亦凡曾是南韓男團EXO成員，2014年回中國發展，2021年被網紅都美竹爆出「酒桌選妃」等醜聞。2022年他因強姦、聚眾淫亂罪，一審被判有期徒刑13年、二審維持原判。二審判決過後，吳亦凡其中一個品牌官方微博 隨即貼出吳媽媽的長文，稱「我是吳亦凡母親，我相信中國法律，即便二審結束，我依然會為兒子申訴。」 吳母稱吳亦凡案件的三個受害者包括都美竹，沒有未成年，她們都曾向他人炫耀與吳亦凡發生關係，甚至其中一名女性還跟吳亦凡交往兩個月，吳亦凡為她包了一座島共度一個星期，最後因為吳媽媽反對而分開。