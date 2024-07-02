陸百花獎入圍名單 網：劉德華對決一眾「流量小生」內娛完蛋了
第37屆大眾電影百花獎公布入圍名單，最佳男主角入圍的有劉德華、王俊凱、朱一龍、易烊千璽、張藝興，女主角部分則有賈玲、馬麗、王智、倪妮、殷桃。名單一曝光，網友批評入圍名單全是新一代流量明星，甚至直呼「內娛要完蛋了」。
百花獎入圍名單曝光後，立刻在微博上掀起眾多網友熱議，不少人對名單感到驚訝，「百花獎笑話」衝上熱搜榜，其中最具爭議的為最佳男主角入圍名單，不少網友點名沈騰、張譯、王寶強等實力派未入圍，取而代之的全是新一代流量，不少人嘲諷稱劉德華在名單中對決一眾「流量小生」顯得格格不入，讓許多人質疑百花獎的評選標準。
微博網友紛紛嘲諷表示「我們內娛好像要完蛋了...」、「除了劉德華朱一龍，其他都水」、「最佳男主有王俊凱和易烊千璽，我彷彿感受到了美國人民投拜登還是川普的痛苦」、「要不把劉德華摘去吧，放一起怪怪的」，但不過，也有網友緩頰表示，入圍名單中的男星在演技表現上表現確實有進步，不能單憑是流量明星就否定其努力。
第37屆百花獎入圍名單：
影片獎：
「萬里歸途」
「長安三萬里」
「志願軍：雄兵出擊」
「封神第一部：朝歌風雲」
「第二十條」
最佳導演：
王寶強（「八角籠中」導演）
烏爾善（「封神第一部：朝歌風雲」導演）
張藝謀（「第二十條」導演）
賈玲（「熱辣滾燙」導演）
董潤年（「年會不能停！」導演）
最佳男主角：
王俊凱（「萬里歸途」飾成朗）
朱一龍（「人生大事」飾莫三妹）
劉德華（「流浪地球2」飾圖恆宇）
張藝興（「孤注一擲」飾潘生）
易烊千璽（「滿江紅」飾孫均）
最佳女主角：
提名馬麗（「第二十條」飾李茂娟）
王智（「流浪地球2」飾韓朵朵）
賈玲（「熱辣滾燙」飾樂瑩）
倪妮（「消失的她」飾陳麥/沈曼）
殷桃（「萬里歸途」飾白嫿）
上一則
被高壓逼迫 歌神張學友變躁鬱症患者
下一則
FB留言