王星越才紅就塌房？被挖曾買情趣內衣

才憑藉「肅國公」一角暴紅的王星越被爆出黑歷史。（取材自微博）

憑藉熱播劇「墨雨雲間」晉升新生代男神的王星越，靠著帥氣外型吸粉無數，但人紅是非多，他近日被網友挖出黑歷史，指出謊報年齡、買情趣內衣、每部戲都要炒CP等三大罪狀。對此，王星越工作室火速發出闢謠聲明，並揚言提告造謠者。

王星越入行五年，演過「周生如故」、「寧安如夢」、「為有暗香來」等電視劇，近日和吳謹言合作「墨雨雲間」，在劇中扮演聰明又腹黑的「肅國公」，人氣竄升。但人紅是非多，近日有網友起底他的三個黑料，迅速引起網友熱議。

網友首先質疑他竄改年齡，雖然王星越對外宣稱22歲，但有人挖出他高考 前一個月住院的病床照，資料上寫著年齡為17歲，推算起來，他今年應該是24歲。此外，網友查到一個以「王星越」取名的淘寶帳號關注了一堆情趣內衣商店，還買了30元人民幣的女用情趣內衣，疑似送給當時女友，「王星越qqny（情趣內衣）」一度衝上熱搜第一。

至於炒CP罪狀，有網友指出王星越每拍一部戲就要炒作CP，包括這次和吳謹言合作「墨雨雲間」，被爆不斷在戲外狂撩她。王星越還被挖出，曾吃沈月便當裡的菜、坐在田曦薇的大腿上等。眾多行徑讓王星越被戲稱「糖送八大家」，心機根本藏不住。

針對王星越的黑料，有不少網友質疑其真實性，「一堆沒有實錘的黑料，卻實打實證明他真的火了」，也有人說，「王星越也塌得太快了吧」、「小孩哥變老孩哥」。

經紀公司則緊急跳出來保護王星越，指出網路上散布著王星越的謠言，要求發布相關貼文者刪除貼文，並揚言「我司將針對侵權行為取證，並將採取一切必要法律手段，堅決維護王星越先生的合法權益」。

于正則回應，王星越買情趣內衣表示是給伴侶趣味，「不知道你們在嘲笑什麼，你們有羞恥感的人活在清朝」，但這樣的說法被網友質疑「不如不要回應」、「在蹭熱度吧」。