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「歌手2024」終賽 那英得帶狀皰疹仍上陣衝熱搜

娛樂新聞組╱綜合報導
「歌手2024」第八期終極張榜競賽結果揭曉，那英得第三。(取材自微博)
「歌手2024」第八期終極張榜競賽結果揭曉，那英得第三。(取材自微博)

「歌手2024」第八期終極張榜競賽結果揭曉，第一名譚維維、第二名Faouzia凡希亞，得了帶狀疱疹的那英則得第三名，在21日第三輪衝榜賽排名墊底，那英受訪則忍不住落淚，直言「我懷疑自己」。

28日那英戴紗網造型亮相，有網友稱那英因為節目壓力大導致得帶狀疱疹，隨即「那英得帶狀疱疹」衝上熱搜。

那英挑戰參加「歌手2024」，前幾期多次被指太過緊張，表現不如預期，好不容易漸入佳境，沒想到竟然在21日第三輪衝榜賽排名墊底，讓所有參賽歌手震驚，她本人對此結果相當難以置信「我懷疑自己」。

那英在得知自己排在最後一名（第7名）後，被問起「有沒有想過自己會拿下第七名？」她緩緩開口承認「我沒有想過，我那個時候已經不是緊張、害怕，就突然茫然，我在想怎麼混著、混著把自己混到第7去了，我愈來愈鬆弛了是真的」，對於排名結果相當驚訝。

那英看到名次後有些哽咽地說，「我是不會唱了嗎？我也不知道，但是這種感覺，你說大家喜歡什麼呢？還是對我要求太高呢？」

那英參與「歌手2024」後話題不斷，雖擁堅強實力，直播表現卻不如預期， 她過往因捲入「中國好聲音」節目爭議，消失螢光幕前數月，終於以「歌手2024」復出，然而面對Chanté Moore、Faouzia Ouihya等選手，還有以獨特風格踢館異軍突起的黃宣，始終無法如願稱冠。

那英受訪忍不住落淚。（視頻截圖）
那英受訪忍不住落淚。（視頻截圖）

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