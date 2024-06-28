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羅雲熙瘦過頭 網嘲打不過壞人

娛樂新聞組／綜合報導
羅雲熙在新劇「顏心記」中瘦成紙片人。(取材自微博)
羅雲熙在新劇「顏心記」中瘦成紙片人。(取材自微博)

大陸人氣男星羅雲熙、宋軼主演的古裝輕喜劇「顏心記」近日開播，「臉盲症」男主配上「百變怪」女主的人物設定，讓該劇熱度攀升，而劇中主角的片酬也在網上瘋傳，羅雲熙傳這次的片酬高達2300萬（人民幣，下同），比宋軼高出600萬，身價居全劇之冠。

羅雲熙去年演出「長月燼明」，收穫一票粉絲，晉升古裝男神，他在「顏心記」中飾演原為郡王的江心白，因父親遭陷害而被流放，被追殺時頭部撞到馬車患上「臉盲症」。他長大後為查明父親一案，成為總捕頭，遇見患有「變身症」的江湖遊醫顏南星（宋軼飾），二人從不打不相識到相知相伴產生感情。

隨著電視劇熱播，「顏心記」主要演員的片酬也在網路流傳。據傳，男主角羅雲熙是所有人中片酬最高的，達2300萬，咖位不及羅雲熙的女主角宋軼，片酬落在1700萬，而男配角丞磊則拿到760萬，身價僅為羅雲熙的三分之一。不過，該片酬並未獲得劇方認證。

雖然丞磊片酬遠不及羅雲熙，但在戲中表現卻極為搶眼，每次出場都抓住觀眾目光。

反觀羅雲熙，卻因為「身型爆瘦」引起網友質疑「影響觀劇體驗」、「毀劇」，甚至有人說，紙片人般的他，比女主角宋軼看起還要單薄，實在撐不起來男主角。

羅雲熙在上一部古裝作品「長月燼明」就多次因身形瘦到脫相上熱搜，而他在「顏心記」飾演身懷高強武藝的總捕頭，理應要有著比常人更加精實的身材才符合人設，因此有不少觀眾吐槽，「打得過壞人嗎？」、「這麼瘦感覺抓不到壞人」。

宋軼在「顏心記」劇中患有「變身症」。(取材自微博)
宋軼在「顏心記」劇中患有「變身症」。(取材自微博)

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