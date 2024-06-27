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謝娜PO「快本」3主持背影照 網喊：想你們了　

娛樂新聞組／綜合報導
謝娜。（取材自微搏）
謝娜。（取材自微搏）

由何炅、謝娜、李維嘉等人擔任主持群的「快樂大本營」， 自1997年開播，因「清朗行動」於2021年停播，謝娜日前突在社群曬出3人比YA背影照，照片曝光後，立即吸引許多人朝聖及回憶殺，直呼「想念你們了」、「給他們安排團綜」、「我們的快樂家族」。

綜合媒體報導，謝娜新微博貼文，寫下「我們三」，雖然她並未在文中指名道姓，但網友們一致認為身旁兩位男性就是何炅與李維嘉；畫面中值得注意的是，何炅還歪頭靠向謝娜，看得出彼此之間感情甚好。

謝娜參加「浪姐」時曾聊起「快樂大本營」停播後的心境變化：「一年前我工作了很多年的節目突然沒了。因為不知道什麼時候舞台又突然沒了，所以我要拚盡全力。」

據悉，「快本」曾經是湖南衛視的王牌綜藝，遭遇官方對娛樂圈的所謂「清朗行動」，自2021年9月26日停播。當時，「快本」被湖南衛視以「升級改版、更新換代」為由遭停播，引發主持圈人人自危。

謝娜因「快本」成名，是史上第一位微博粉絲破億的藝人。她曾在「浪姐」決賽夜發表成團感言，表示：「謝娜是一個有爭議的名字，喜歡我的人會很喜歡我帶給你們的快樂，不喜歡的人會覺得這個名字代表著存在感。」

謝娜突然在社群平台曬出3人背影照。（取材自微搏）
謝娜突然在社群平台曬出3人背影照。（取材自微搏）

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