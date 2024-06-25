楊冪今年三度仆街 傳閨密劉詩詩新作受牽連被退貨

楊冪「狐妖小紅娘月紅篇」收視不錯但負評如潮。(取材自微博)

陸劇「狐妖小紅娘月紅篇」萬眾矚目開播，口碑卻慘澹收場，陸劇圈瘋傳，「月紅篇」讓楊冪 閨密劉詩詩 主演姐妹作「竹業篇」遭中國愛奇藝退貨，因而緊急補拍，讓擔綱劉詩詩壓力極大。

「狐妖小紅娘月紅篇」開播後，雖收視熱度不錯，但劇情更動太多，加上楊冪、龔俊兩位主角演得差強人意也沒有CP感，慘澹收官，成為楊冪今年繼「哈爾濱一九四四」、「沒有一頓火鍋解決不了的事」的第三部仆街作品，人氣堪憂。

劉詩詩主演的續篇「妖小紅娘竹業篇」瘋傳遭中國愛奇藝退貨。(取材自微博)

近日陸劇圈又瘋傳，因為「狐妖」慘澹口碑，讓播出平台愛奇藝對後續的姐妹作「竹業篇」、「王權篇」失去信心，盛傳「竹業篇」還慘遭退貨，讓扛劇的劉詩詩承受極大壓力。不過「竹業篇」的預告與劇照，女主角劉詩詩不僅美出新高度，連打戲都流暢到淋漓盡致，許多對「月紅篇」失望的觀眾，還是看好「竹業篇」會有更出色的表現。

楊冪15年前因拍攝「仙劍奇俠傳三」，與近來分別以「一念關山」、「繁花 」翻紅的劉詩詩、唐嫣成為好友。劉詩詩最近迎接37歲生日，「流量女王」楊冪與她交情深厚，在個人社群平台為劉詩詩慶生，寫下親密字句：：「親愛的小劉，生日快樂，無憂無慮，一切美好都給你！阿麼阿麼阿麼」。