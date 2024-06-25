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黃景瑜前妻王雨馨出道 首作就提名影后

娛樂新聞組／綜合報導
王雨馨出席了上海國際電影節。(取材自微博)
王雨馨出席了上海國際電影節。(取材自微博)

男星黃景瑜因主演BL網劇「上癮」暴紅，2018年傳出與雜誌社主編王雨馨祕婚，卻因黃景瑜家暴、劈腿而離婚收場。近日，王雨馨高調宣布進軍演藝圈，沒想到第一次演戲就入圍亞洲新人單元最佳女演員，她還出席了上海國際電影節，引起不少網友議論。

黃景瑜曾陷入家暴疑雲。(取材自微博)
黃景瑜曾陷入家暴疑雲。(取材自微博)

「黃景瑜前妻」王雨馨在電影「棲身塔」中扮演一位音樂教師，在一場大火後，成了眾人眼中的美麗寡婦，但她直覺丈夫未死，於是獨自一人踏上尋找丈夫死亡之謎的道路，最後雖然沒找到，但她的心靈已經安放下來。該片導演張羅平是攝影出身，強烈的畫面衝擊力彰顯創作者呼之欲出的表達欲。

引人關注的是，王雨馨雖然是新人演員，但第一次挑大梁就獲提名影后，有網友說，「演技不輸前夫呢」、「兩人同圈，哪天會不會正面遇上了？」也有人說，「這個角色和現實當中的王雨馨有很多雷同處，不知道是巧合還是別有用意？」

「棲身塔」在上海國際影展中拿下四項提名，王雨馨陪同導演和其她主創高調亮相。

據悉，黃景瑜前幾年被爆和王雨馨祕密結婚又離婚，甚至一度傳出家暴疑雲，面對一連串負面消息，黃景瑜直到去年6月才和女方同步發出聲明，「親人也是朋友，祝未來一切都好」，被視為是首度坦承兩人的關係，一度引發外界熱議。

家暴 入圍

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