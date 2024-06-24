周星馳62歲生日 林允曬恩師年輕帥照

林允曬出周星馳年輕時候的照片。（取材自微博）

香港 喜劇巨匠周星馳 日前迎來62歲生日，「星女郎」林允每年都會在這天為恩師周星馳（星爺）送上生日祝福；第一時間在微博為星爺送上生日祝福的她，就上貼了多張他年輕時期的照片，笑言大家似乎忽略了他的顏值，望大家要好好欣賞，相信星爺收到這份特別祝福一定很開心。

香港01報導，為了星爺的62歲生日，林允花了心思，蒐集全網星爺的年輕照供大家欣賞，她表示，「那天看到一句話，很多人都因為星爺的搞笑而忽略了他的顏值，我心想有道理。所以這是我全網蒐集來的帥照給大家欣賞，希望大家時刻記得周星星大帥哥。」

此外，近日日本人氣舞團Avantgardey訪港演出，令古天樂金曲「今期流行」嗨翻，周星馳在社交媒體分享一段短片，在辦公室內會見Avantgardey成員，更將自己一首電影名曲變成舞曲，分享五分鐘後，獲5000人點讚。

據報導，在短片中，Avantgardey成員在星爺面前跳出「今期流行」的拜神舞一句後，便突然變成「唐伯虎點秋香」的「燒雞翼我鍾意食」、「你中面目全非腳、我有還原靚靚拳」，動作亦由「拜神舞」變成「拜年舞」，再駁落「少林足球 」的「少林功夫好嘢」「但見阿妹雙臂好力」等經典歌詞，致敬超多星爺經典喜劇，令所有星爺影迷掀起回憶殺。