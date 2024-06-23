上海金爵獎揭曉 黃曉明「陽光俱樂部」增胖稱帝

黃曉明奪得金爵獎最佳男演員。（取材自微博）

第26屆上海國際電影節金爵獎名單日前公布。今年，哈薩克 影片「離婚」成為最大贏家，獲得金爵獎最佳影片大獎的同時，也將最佳女主演的榮譽收入囊中。中國男演員黃曉明 則憑藉在「陽光俱樂部」中的不俗表現奪得金爵獎最佳男演員。最佳導演由「院中雪」導演巴庫•巴庫拉德澤獲得。

搜狐娛樂報導，黃曉明在「陽光俱樂部」中飾演一位有智力障礙的男性，並且為了角色增肥，在此前的媒體見面會上，他表示自己想做一個橡皮人，為角色服務。

上台領獎時，黃曉明說：「我覺得我的人生經歷了很多的起起伏伏，跌跌撞撞。也經歷過無助、失望、難過，然後也有很多的事情我也很害怕。但是我今天站在這個地方，我越過了這座高山，今天更加堅定了我的初心，也堅定了我要在對這條道路上永遠地堅定地努力地勇敢地走下去。」

另外，在拿到影帝的同時，黃曉明亦笑言非常感謝由偶像梁家輝給自己頒獎，他還透露當天是自己95歲姥姥的生日，「我特別想在這個地方說一聲謝謝您把我養大，祝您健康長壽。」

最佳女演員獎由哈薩克電影「離婚」的女演員奧馬洛娃•阿米拉獲得。

最佳編劇由「刺蝟」獲得，原著作者兼編劇鄭執上台領獎。最佳攝影由管虎導演的作品「一個男人和一個女人」的攝影師張穎獲得，製片人梁靜代其領獎。

最佳動畫短片由中國作品「殺了這匹馬」獲得。最佳真人短片由以色列作品「邊界事件」獲得，最佳動畫片由日本電影「你的顏色」斬獲，據悉該電影已經有引進計畫，在獲獎人員媒體見面會上，導演透露宮崎駿對她的影響很大，她看的第一部宮崎駿作品是「風之谷」。

最佳紀錄片由中國電影「胡阿姨的花園」斬獲，周筆暢、文淇擔任頒獎嘉賓。

吳磊和秦海璐則擔任藝術貢獻獎的頒獎嘉賓，藝術貢獻獎由伊朗 作品「拾荒人」獲得，導演為艾哈邁德•巴拉米。