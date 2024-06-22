我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山獨棟房開價48.8萬元 買家或須等到2053年才可入住

獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

「繁花」原聲帶回憶殺 「寶總」紅顏知己登封

娛樂新聞組／綜合報導
原聲專輯封面，以一張蓋有90年代郵戳的郵票做封面，呼應劇中一個關鍵線索。（取材自微博）
原聲專輯封面，以一張蓋有90年代郵戳的郵票做封面，呼應劇中一個關鍵線索。（取材自微博）

香港知名導演王家衛首次執導兼擔任監製的電視劇「繁花」播出後大受歡迎，從故事與人物的改編到「服化道」（服裝、化妝、道具與布景），從鏡頭語言到配樂，都引起熱議。除了炒熱劇中多個取景地點，劇中每個人物都有獨特的故事，劇中播放的懷舊金曲也再次走紅。劇集的原聲音樂專輯「繁花The Original Music & Soundtrack of Blossoms Shanghai」亦告面世，好讓帶領聽眾沉浸式地重訪繁花之旅。

香港01報導，「繁花」原聲專輯中收錄了多首經典老歌，包括張學友1994年推出「偷心」、王菲1993年的「執迷不悔」、鄧麗君1973年的「路邊的野花不要採」、Beyond1991年發行的「光輝歲月」、草蜢1995年推出的「忘情森巴舞」等。此外，還特别收錄劇中人物所演唱的曲目，包括馬伊琍、陳國慶、朱琳演唱的滬劇「昨夜情」其中一節「為你打開一扇窗」，陳龍演唱的「我是一隻小小鳥」。

馬伊琍飾演的玲子，一直為寶總默默付出。（取材自微博）
馬伊琍飾演的玲子，一直為寶總默默付出。（取材自微博）

據報導，原聲專輯封面，以一張蓋有90年代郵戳的郵票做封面，與劇中集郵册相呼應。整套專輯由三張CD構成，分别從三位女主角「玲子」、「汪小姐」、「李李」視角展開，而三張封面照片均是首次公開的珍貴劇照。專輯精心挑選劇中的經典對白，配合陳勳奇的配樂，以及多首為人所津津樂道的年代金曲，帶領聽眾重溫90年代上海風情。

辛芷蕾飾演的李李，雖冷艷但亦是多人喜愛的角色。（取材自微博）
辛芷蕾飾演的李李，雖冷艷但亦是多人喜愛的角色。（取材自微博）

另外，「繁花」中起用多位新生代歌手全新演繹經典老歌，都有收錄在內，包括曾比特演唱的「再回首」、「一生何求」，阿细演唱的「赤的疑惑」及周子涵演唱的「夜風中」，讓這些金曲得以跨時代傳頌，展現出新的生命力。

唐嫣飾演的汪小姐，最多觀眾希望她可與寶總成為一對。（取材自微博）
唐嫣飾演的汪小姐，最多觀眾希望她可與寶總成為一對。（取材自微博）

繁花 香港 馬伊琍

上一則

9歲攝影師掌鏡… 巨星梁朝偉「社恐」不見了

下一則

賀軍翔陷桃色風暴 新戲換角…面臨求償

延伸閱讀

「繁花」原聲帶掀回憶殺 「寶總」3紅顏知己上封面

「繁花」原聲帶掀回憶殺 「寶總」3紅顏知己上封面
袁婭維「歌手」衝榜成功 那英唱「忘不了」險淘汰

袁婭維「歌手」衝榜成功 那英唱「忘不了」險淘汰
王力宏金曲將致敬演出被罵翻 李玟二姐回應這麼說

王力宏金曲將致敬演出被罵翻 李玟二姐回應這麼說
TANK回歸開唱 第1首歌「專屬天使」就心臟不適

TANK回歸開唱 第1首歌「專屬天使」就心臟不適

熱門新聞

趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種