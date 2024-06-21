「狐妖」收官沒發文 楊冪挨轟「戲裡敷衍到劇外」

楊冪本想靠著電視劇「哈爾濱一九四四」轉型。(取材自微博)

由楊冪 、龔俊主演的古偶「狐妖小紅娘」日前收官，劇中演員包括龔俊、郭曉婷、張凌赫、陳都靈等都發了微博 ，告別角色，但有細心網友發現，身為女主角的楊冪卻未發隻字片語，遭網友吐槽，「從戲裡敷衍到了劇外」、「太勢利了」。

作為「狐妖」系列第一部，楊冪不僅沒能打響口碑，在吳謹言「墨雨雲間」、劉亦菲 「玫瑰的故事」夾殺下，連熱度都炒不起來，可說是繼電視劇「哈爾濱一九四四」、電影「火鍋」後再次翻車。

讓粉絲不滿的是，楊冪在劇集播出期間，不僅宣傳微博少，甚至還缺席了劇宣綜藝錄製。不過，她卻有時間千里迢迢跑到坎城影展參加「醬園弄」宣傳，而她在那部電影中充其量只是個小配角。有網友說，楊冪對「狐妖小紅娘」的態度，是從戲裡敷衍到了劇外。

還有網友吐槽，楊冪太勢利了，「狐妖小紅娘」不如預期後，自己不積極宣傳，反而隱身起來，連最後的體面都懶得維持，實在令人失望。

據悉，「狐妖小紅娘月紅篇」是觀眾2024年最期待的劇集之一，曾被寄予厚望，但是等到開播後，這部劇的單集觀看人數從前期的40多萬，銳減至後期的4萬，斷崖式下跌。