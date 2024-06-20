陳妍希、陳曉傳婚變 中網扒3疑點：忘不掉趙麗穎？

（取材自微博）

台女星陳妍希日前被爆出與中國男星陳曉婚姻觸礁，兩人2013年因拍攝《神鵰俠侶》結緣，2016年結婚，婚後育有一子。19日據中國知名狗仔「推理君江小宴」爆料兩人婚姻自去年開始出現裂痕，男方自去年底就放話淨身出戶也要離婚，讓網友開始在網上找尋兩人婚變的線索。

消息一出兩人近年互動很快被網友翻出，發現陳曉待在劇組不回家長達半年，陳妍希也被拍到獨自帶孩子過「偽單親」生活，也沒有去探老公的班。不過婚變傳聞爆發後，不少人回憶起陳曉與趙麗穎 過去的緋聞 ，微博 上有網友整理出三大疑點，質疑陳曉是否忘不了趙麗穎。兩人在2011年至2012年拍攝《陸貞傳奇》傳出緋聞，除了被拍到互動親暱，也頻繁在社群上互動。不過兩人後來都各自嫁娶，而趙麗穎在2021年與馮紹峰離婚。

微博網友指出陳曉與趙麗穎分別在《神鵰俠侶》中飾演楊康與穆念慈，當時趙麗穎曾轉發陳曉的貼文，並寫道：「你說吧，讓我等多久？一生一世夠不夠？」應是兩人最後一次在微博互動。之後《神鵰俠侶》拍完一年後，陳曉與陳妍希在宣傳期交往，陳妍希後來在節目上說陳曉見她第一面，就說自己適合當老婆。