陳曉想淨身出戶？「別當渣男」灌爆留言區

陳曉(左)和陳妍希合體受訪時，他全程面無表情。(取材自微博)

台灣女星陳妍希2016年與大陸演員陳曉結婚，「王子公主般神仙眷侶」成為演藝圈一段佳話。近日，大陸知名狗仔「江小宴」、「吃瓜少女張小寒」紛紛爆料兩人婚變，指這段婚姻早在去年就已破裂，陳曉還放話淨身出戶也要離婚。消息一出，不少網友留言勸陳曉「別辜負陳妍希、別做渣男」，他的評論區都淪陷了。

陳妍希和陳曉婚後育有兒子「小星星」，但走過婚姻七年之癢，兩人竟驚傳疑似婚變。不少網友紛紛上網找蛛絲馬跡，挖出以往陳曉、陳妍希合體受訪時，陳曉面無表情、全程不看老婆一眼的畫面，反倒是陳妍希從頭到尾含情脈脈看著老公，令網友驚呼，「陳曉難道不裝一下嗎？」、「毫不掩飾啊」。不過也有網友稱這是陳曉的習慣表情。

自從被爆婚變消息，不管是當事人還是雙方團隊，都未做出任何回應，反倒是陳曉許久沒有更新的短影音平台帳號留言區，被網友攻陷了。

從網友的留言不難看出，大家偏向「勸和不勸離」，紛紛勸陳曉「別辜負陳妍希、別做渣男」，還有人寫下長文，試圖從孩子角度規勸陳曉，認為就算陳曉和陳妍希之間沒了激情，也應該為了親情考慮。

陳妍希個人帳號的留言區也是一樣，連續兩則熱評都是喊話陳妍希盡快出面否認離婚傳聞。