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陸男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

娛樂新聞組／即時報導
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

陸劇男神肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。他自「陳情令」爆紅後馬不停蹄拍戲，最近拍完導演鄭曉龍的古裝新劇「藏海傳」，趁空帶爸媽到歐洲旅遊。此外，肖戰沒續演「慶餘年」第二季，主因是檔期兜不上，劇迷獲知不是他拒演超驚喜，開始期待肖戰版本的「言冰雲」能回歸第三季。

第16屆海峽影視季14日至16日於廈門舉行，「慶餘年」出品、製作方之一新麗傳媒副總裁王喬15日接受台灣媒體訪問提到，第1季找肖戰時，他還未因「陳情令」暴紅，第2季開拍前，肖戰已如日中天，加上時間較難配合，才會找人替代。王喬也表示，第3季劇本正在創作中。肖戰迷獲知不是因為他拒演超驚喜，紛紛催促劇組趕緊將時間談妥，期待肖戰版本的「言冰雲」回歸第三季。

肖戰曾演出「慶餘年」的言冰雲。(圖／WeTV提供)
肖戰曾演出「慶餘年」的言冰雲。(圖／WeTV提供)

近來肖戰新劇「藏海傳」殺青前往瑞士度假，終於一了他多年想帶爸媽出國旅遊的心願，在微博一連曬出12照片並寫下「父親節&暴走」，文末還附上一個紅色愛心，還罕見PO出與爸媽的全家福背影合照，好心情顯露無遺。

網友看了照片之後，「羨慕偶遇他的每一位！」「這樣都藏不住他的盛世美顏，若是高清那就是視覺頂級SPA了！」還有人仔細觀察肖戰與媽媽在凡爾賽宮的背影照，忍不住說：「肖戰髮量這麼旺的原因，看來是遺傳了！」

肖戰近日赴歐洲旅遊。(取材自微博)
肖戰近日赴歐洲旅遊。(取材自微博)

微博 日本

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