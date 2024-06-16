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張藝謀將執導電影版「3體」劉慈欣曾讚他「既中國又世界」

中央社／台北16日電
Netflix版「三體」劇情涉及文革，引發全球熱議。（圖／Netflix提供）
Netflix版「三體」劇情涉及文革，引發全球熱議。（圖／Netflix提供）

改編中國小說的影集「3體」中國國內版及國際版相繼問世，「3體」電影版也傳出新進展。光線傳媒董事長王長田宣布，光線和三體宇宙共同開發的電影「3體」將由導演張藝謀執導，目前已進入前期籌備階段。

綜合中國媒體報導，北京光線傳媒有限公司董事長王長田16日參加第26屆上海國際電影節開幕論壇時，做出上述表示。

王長田坦言，科幻電影代表一個國家電影工業的水平，中國科幻電影仍有很大的發展空間，期望電影「3體」不僅能抓住小說的精髓，同時也能帶來突破和創新，帶領中國電影未來在國際市場上有所收獲。

光線傳媒曾在近幾年的年報中提到，共有40部電影處於籌備及製作階段，電影「3體」名列其中。

2015年，中共外圍官媒環球時報曾在專訪「3體」原著作者劉慈欣時，提及復旦大學教授嚴鋒曾表示，「張藝謀又土又前衛，又中國又世界」，並詢問劉慈欣若讓張藝謀來拍「3體」，有何看法。

導演張藝謀。（新華社）
導演張藝謀。（新華社）

劉慈欣就此曾表示，很希望張藝謀來拍這部電影，但可惜他還沒有這個意願，並稱讚張藝謀是「既中國又世界」的導演，雖然曾迷失在商業化中，但仍認為張藝謀潛力無限。

「3體」的原著小說是由中國作家劉慈欣創作，曾於2014年獲得美國科幻奇幻作家協會「星雲獎」提名。2015年榮獲「雨果獎」最佳小說獎，是首位拿下這個獎項的華人作家。

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